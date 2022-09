Il Trofeo della Diamond League a Ostia: il triplista Diaz vince il famoso premio

Ostia – L’ultima tappa della Diamond League e la finale di Zurigo del circuito mondiale dell’atletica leggera ha portato al Centro Sportivo delle Fiamme Gialle un premio importante. Andy Díaz Hernandez, campione cubano di salto triplo che si allena a Castel Porziano sotto la guida di Fabrizio Donato, bronzo olimpico triplista a Londra 2012 e Andrea Matarazzo, con cui collabora e responsabile del Gruppo Salti Fiamme Gialle. La bandiera delle Fiamme Gialle ed ex capitano della Nazionale di atletica ha seguito il suo ‘pupillo’ in Svizzera e lo ha applaudito quando ha conquistato il Diamond famoso saltando il personale best di 17,70 metri.

Donato ha scritto sulla sua pagina ufficiale Facebook: “Obiettivo raggiunto ,il Diamante approda a Castel Porziano (Roma)!

Considerando il percorso di Andy ci eravamo prefissati ad inizio stagione di poter lottare per vincerlo.

Concludere la stagione con la vittoria e il personal best (17,70) è da vero fenomeno e frutto di un gran lavoro di tutto il team.

È giunto il momento di ringraziare chi ha creduto nel nostro progetto standoci accanto sempre con i nostri stessi ideali: passione,professionalità e determinazione”.

(foto@FabrizioDonato-Facebook)

