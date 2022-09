Volley, gli Azzurri campioni del mondo in visita da Mattarella e Draghi

Roma – Dopo il trionfo di ieri ai Mondiali di Pallavolo, che hanno consegnato all’Italia il quarto oro iridato nel volley maschile dopo 24 anni (leggi qui), questa mattina gli Azzurri sono tornati a Roma e sono stati accolti al Quirinale e a Palazzo Chigi.

Sia il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che Mario Draghi, presidente del Consiglio, hanno espresso parole di ammirazione piene di gioia e di valori: “Vi ho seguiti fino all’ultima battuta, complimenti per la vostra sportività”. Ha sottolineato Mattarella Il Capo dello Stato.

Mario Draghi, di fronte al team iridato e al presidente del Coni Giovanni Malagò e al presidente della Fipav Giuseppe Manfredi, ha detto: “Insieme agli atleti degli Europei di Nuoto avete interrotto questo momento negativo, voi siete la dimostrazione che i veri campioni tornano a vincere. I valori pagano sempre e non solo per lo sport, è un bel segnale per l’Italia tutta”.

La Nazionale Italiana di pallavolo maschile ha regalato gadget azzurri, come palloni e maglie, ai loro speciali padroni di casa. Capitan Giannelli ha donato il pallone mondiale con le firme dei compagni a Mattarella: “E’ bello essere esempio degli italiani”. Ha sottolineato l’azzurro campione del mondo del 2022.

Giovanni Malagò ha detto a Mattarella: “Questi ragazzi hanno vinto con il sorriso che è sempre un valore aggiunto”.

(foto@FederazioneItalianaPallavolo-Facebook)

