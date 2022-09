Coppa Europa per Club di Scherma: a Cagliari tutti i migliori atleti in gara

Cagliari – Manca meno di un mese all’appuntamento con la Coppa Europa per Club di Scherma, la Champions League della scherma, il torneo che per la prima volta, a Cagliari, unirà le squadre campioni nazionali su cinque armi in un’unica località, sabato 8 e domenica 9 ottobre, al PalaPirastu, con l’organizzazione dell’Accademia d’Armi Athos.

Un format nuovo, voluto dalla Confederazione Europea su iniziativa promossa da Anna Ferraro al Comex dell’EFC. Il quadro delle squadre che parteciperanno comincia a definirsi, con le prime certezze che riguardano proprio i team e i grandi campioni italiani che saranno presenti nel capoluogo sardo. Tra loro ci sarà anche il campione olimpico di Rio 2016 e argento a Tokyo 2020 Daniele Garozzo con le Fiamme Gialle e la fiorettista da nove medaglie individuali ai Mondiali, Arianna Errigo, con i Carabinieri. Ma saranno tanti i medagliati olimpici e delle ultime edizioni dei Mondiali al Cairo e degli Europei ad Antalya a salire in pedana a Cagliari.

Le Fiamme Oro, gruppo sportivo della Polizia di Stato, cercheranno il trofeo in tre specialità, dall’alto dei titoli italiani conquistati nella spada femminile e nel fioretto femminile e subentrando alle Fiamme Gialle nella sciabola femminile. Nella spada femminile, il quartetto della Polizia sarà composto da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Traditi e Alice Clerici. Nel fioretto femminile, Alice Volpi sarà accompagnata dalla compagna di bronzo a Tokyo Erica Cipressa, Martina Favaretto e Giulia Amore. La sciabola femminile schiererà Sofia Ciaraglia con Martina Criscio, Eloisa Passaro e Lucia Stefanello.

Nella spada femminile sarà presente anche la squadra dell’Esercito, in quanto detentrice della Coppa vinta a Caserta nel 2021, con un quartetto composto da Mara Navarria, Nicol Foietta, Roberta Marzani e Sara Maria Kowalczyk. Esercito presente anche nella sciabola maschile, da campione italiano in carica, con Emanuele Nardella, Dario Cavaliere, Giovanni Repetti e Gabriele Foschini.

Carabinieri presenti nel fioretto maschile e femminile. Nel primo, da campioni italiani, col quartetto formato dal veterano Andrea Cassarà, Damiano Rosatelli, Alessio Di Tommaso e Tommaso Martini. Nel secondo sfruttando la wild card per la presenza al loro interno di due fiorettiste bronzo a squadre alle Olimpiadi di Tokyo, Arianna Errigo e Martina Batini, in quartetto con Martina Sinigalia e la giovane Anna Cristino.

Ciliegina sulla torta, per il pubblico cagliaritano, la presenza di Daniele Garozzo. L’atleta siciliano competerà infatti nella prova di fioretto maschile con le Fiamme Gialle, che hanno chiesto e ottenuto la wild card e schiereranno, con l’acese, Giorgio Avola, Guillaume Bianchi e Giuseppe Franzoni.

La Coppa Europa per Club di scherma si disputerà al PalaPirastu di Cagliari sabato 8 e domenica 9 ottobre, con l’organizzazione dell’Accademia d’Armi Athos, sotto l’egida della Confederazione Europea di scherma e con il fondamentale supporto della Federazione Italiana Scherma e del Comune di Cagliari.

Le finali delle gare saranno trasmesse in diretta televisiva sul canale 814 della piattaforma Sky e sui canali ufficiali della Federazione Italiana Scherma. L’evento sarà aperto al pubblico. Tutte le informazioni sul sito e sui profili social dell’Accademia d’Armi Athos.

(foto@AugustoBizzi)

