Malagò sulla sospensione di Barelli: “Il Coni non interverrà”

Roma – “La pallacanestro italiana ha fatto una bellissima figura sotto ogni punto di vista. Abbiamo visto che è competitiva a livelli molto importanti”. (leggi qui)

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha elogiato così la nazionale di Pozzecco uscita ai quarti agli Europei. Poi sul caso provvigioni della Federciclismo spiega: “Quanto successo è stato frutto di “errori, equivoci. Questo mi sembra un dato di fatto. Abbiamo aperto un audit per verificare la situazione, abbiamo anche ricevuto la relazione del collegio sindacale della federazione e non ci sono elementi per intervenire in modo diverso. Peraltro la gestione amministrativa della federazione è particolarmente virtuosa negli ultimi tempi.La vicenda è terminata”. Poi la solidarietà espressa alla collega di Giunta Norma Gimondi perché “in questa vicenda c’è da dividere l’aspetto umano da quello della sostanza dei fatti – ha aggiunto il numero uno dello sport italiano – Norma ha ringraziato tutti, è felice di restare in Giunta, a prescindere da quell’episodio si sarebbe voluta invece dimettere dal Consiglio della Fci. E la prossima settimana porterà tutti i pezzi di carta, i vari passaggi che l’hanno portata a questa decisione”.

“Se il Coni interverrà o commissarierà sulla Federnuoto dopo la sospensione di Barelli da parte della Federazione mondiale? Assolutamente no, nel modo più assoluto. Ci auguriamo che nel più breve tempo possibile tutto si chiarisca”. (leggi qui)

Giovanni Malagò prosegue: “Ieri alle 18.30 ho ricevuto una lettera da parte del segretario generale della Federazione internazionale, che mi ha mandato anche per conoscenza che ha inviato al presidente Barelli e al segretario generale della Federnuoto Panza – ha raccontato Malagò – Va evidenziato che il provvedimento di sospensione non è stato fatto dalla Fina, ma dal Comitato Etico, un organo terzo completamente indipendente, un soggetto che fa valutazioni su comportamenti, atti, vicende di contenzioso che riguardano tesserati a vario livello. È una situazione che nel mondo dello sport capita spesso a determinati livelli, per esempio mi sembra che al momento nel Cio ci siano cinque componenti sospesi. La Fina ora aspetta di sapere da noi chi è il vicepresidente vicario della Federnuoto, che prende le redini della rappresentanza della federazione non essendo il presidente Barelli in condizioni di poterlo fare”. E a chi chiede degli scenari vista la campagna elettorale in atto, Malagò conclude: “Tra Comitato etico e tutto il resto non c’è nesso”.

Thomas Bach, presidente Cio, e Malagò, questo pomeriggio saranno ricevuti dal Premier Mario Draghi. Lo ha confermato lo stesso presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano durante il Consiglio Coni in corso al Salone d’Onore.

“Siamo orgogliosi di averlo questi giorni con noi” ha detto tracciando l’agenda del presidente del Cio in questi giorni nella Capitale. (Ansa).

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.