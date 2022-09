EuroBasket, l’Italia cede alla Francia per pochi punti: addio alle semifinali

Berlino – Vince la Francia per 93 a 85 a Berlino. All’EuroBasket itinerante in giro nel Vecchio Continente, i transalpini superano la forte Italia della Pallacanestro maschile di Coach Pozzecco ai quarti di finale e prosegue il cammino nel torneo nelle semifinali.

Una cavalcata eccezionale degli Azzurri in competizione e una uscita di torneo a testa alta: “Sono molto orgoglioso dei ragazzi. Tutti hanno visto la partita – dice Pozzecco a margine del match – complimenti alla Francia, non ha mai mollato. Amo i miei giocatori, quello che hanno fatto in questo torneo è straordinario. Hanno lottato fin dal primo giorno in ogni allenamento. Tutti devono rispettare questo. Hanno dato il 100 percento, sono triste per loro. Io posso smettere di allenare adesso, non mi cambierebbe nulla. Ma volevo che loro continuassero a sognare. Hanno mostrato il più bel basket dell’Europeo. Amo Fontecchio, è un giocatore splendido”.

“Fontecchio? Tutti possono sbagliare dei liberi del genere. E’ successo anche ai migliori della NBA. La nostra vita è fatta di errori, ma noi dobbiamo giocare bene e allenarci bene. Forse non dormirà stanotte, ma domani capirà che è stato l’MVP del torneo. La Francia ha cominciato la partita con percentuali straordinarie da tre, noi abbiamo continuato a giocare con carattere. Hanno fatto come contro la Serbia, lo hanno fatto ancora. Agli arbitri ho chiesto di andare all’instant replay, non capisco perchè non l’hanno usato. Non mi hanno nemmeno stretto la mano alla fine. I giocatori sono i soli protagonisti, nessun altro. Dobbiamo usare quello che i ragazzi hanno mostrato in questi giorni: la gente si appassiona di uno sport di giocatori che emozionano e noi lo abbiamo fatto”. Conclude il Coach azzurro come riporta SkySport.

(foto@Italbasket-Facebook)

