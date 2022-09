Serie A, la Lazio cala il poker contro la Cremonese: è quinta in classifica

La Lazio cala il poker sul campo della Cremonese e si impone sui grigiorossi per 4-0 grazie alla doppietta di Immobile e le reti di Milinkovic-Savic e Pedro.

Nel match valido per la settima giornata della Serie A 2022-2023 la squadra di Sarri si riscatta dopo il pesante ko in Europa League e sale a 14 punti, mentre la Cremonese resta ferma a 2. (Adnkronos)

