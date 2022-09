Putin, minaccia nucleare all’Europa. Papa Francesco: “Una pazzia!”

Città del Vaticano – “Una pazzia”. Così Papa Francesco, nel corso dell’Udienza Generale del mercoledì, risponde implicitamente alla minaccia fatta da Putin (leggi qui). Il leader del Cremlino, nel suo ultimo discorso alla nazione, ha fatto intendere che è pronto a usare qualsiasi mezzo per difendere la “distruzione del popolo russo” messa in atto dall’Occidente.

E da piazza San Pietro è arrivata la risposta del Pontefice che, a una settimana dall’inizio del suo Viaggio Apostolico in Kazakistan, rilancia l’appello alla pace in Ucraina ammonendo severamente chi pensa – ora in maniera concreta – di usare le bombe nucleari per risolvere il conflitto.

“Il Kazakhstan ha fatto scelte molto positive, come quella di dire ‘no’ alle armi nucleari e quella di buone politiche energetiche e ambientali. Questo è stato coraggioso. In un momento di questa tragica guerra dove alcuni pensano alle armi nucleari – una pazzia – questo paese già dall’inizio dice ‘no’ alle armi nucleari”, dice Papa Bergoglio, ricordando anche il motivo principale del suo viaggio nel cuore dell’Asia: il VII Congresso internazionale dei leader religiosi.

Un evento che mette “le religioni al centro dell’impegno per la costruzione di un mondo in cui ci si ascolta e ci si rispetta nella diversità. E questo non è relativismo, no: è ascoltare e rispettare. E di questo va dato atto al Governo kazako, che, dopo essersi liberato dal giogo del regime ateistico, ora propone una strada di civiltà, condannando nettamente fondamentalismi ed estremismi. È una posizione equilibrata e di unità”. E ammonisce: “Lo sappiamo: i momenti solenni sono importanti, ma poi è l’impegno quotidiano, è la testimonianza concreta che costruisce un mondo migliore per tutti”.

Infine, prima di salutare i fedeli, un altro pensiero all’est Europa, dal quale soffiano gelidi venti di guerra nucleare, e alla “terribile situazione della martoriata Ucraina. Il Cardinale Krajewski è andato lì per la quarta volta (leggi qui). Ieri mi ha telefonato, lui sta spendendo tempo lì, aiutando nella zona di Odessa, dando tanta vicinanza. Mi ha raccontato il dolore di questo popolo, le azioni selvagge, le mostruosità, i cadaveri torturati che trovano. Uniamoci a questo popolo così nobile e martire”.

Il Faro online (Foto © Vatican Media) – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte