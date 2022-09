16enne aggredito dal branco fuori scuola ad Ostia: individuato e denunciato l’autore del pestaggio

Ostia – Proseguono le indagini degli investigatori su quanto accaduto la mattina di mercoledì 21 settembre 2022 ad Ostia: un 16enne è stato picchiato da 5 ragazzini fuori da una scuola (leggi qui). Gli agenti del X Distretto Ostia, hanno prelevato e denunciato l’autore del fatto e ricostruito la dinamica dell’accaduto: un racconto di quella che, secondo gli agenti, sembrerebbe una “spedizione punitiva”.

I cinque, infatti, si sono avvicinati alla vittima dell’aggressione durante l’orario d’ingresso a scuola e poi lo hanno pestato colpendolo con calci e pugni. Lo studente, trasportato all’Ospedale Grassi, è stato dimesso con una prognosi di 40 giorni. Alle ore 19 di ieri sera, 23 settembre 2022, il personale del X Distretto ha identificato ed indagato in stato di libertà il 19enne ritenuto responsabile delle lesioni. Gli altri componenti del branco, secondo gli agenti, avrebbero solo “spalleggiato” il pestaggio del giovane e sono tutt’ora in corso di identificazione.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

