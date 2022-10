Roma – Un successo storico quello ottenuto da un gruppo eccezionale di giocatrici in ambito Master. Nella pallanuoto europea sono loro a detenere lo scettro del titolo continentale, in rappresentanza dell’Italia. La squadra femminile della Pro Recco, lo scorso mese di settembre, ha vinto l’oro europeo al Centro Federale Frecciarossa Fin di Ostia.

Allenate da Coach Francesco Zongoli, che racconta l’avventura del team italiano e spiega il mondo Master a il Faro online, le giocatrici guidate dalla capitana Eliana Acampora hanno scritto una pagina indelebile della storia della pallanuoto azzurra e di quella Master.

Foto 3 di 3





Tanti i sacrifici affrontati da queste giocatrici tra impegni quotidiani, lavoro, famiglia e passione sportiva. L’oro europeo di Ostia acquista in questo modo un valore ulteriore, che testimonia l’impegno e la costanza messi quotidianamente. E’ arrivato in seguito a questa conquista straordinaria un video messaggio inviato a Zongoli, dal Presidente del Coni Giovanni Malagò, che si è congratulato personalmente con le ragazze e lo stesso Zongoli: “Grazie a queste eterne e meravigliose ragazze – ha detto Malagò – Grazie all’ospitalità del glorioso club mondiale della Pro Recco avete ottenuto uno storico successo, che non sarà né il primo né l’ultimo. Ringrazio Francesco Zongoli che supporta e coordina. Ringrazio per il vostro entusiasmo e passione. Lo sport italiano vi è grato, viva la Pallanuoto Femminile, il Comitato Olimpico e Viva Lo Sport tutto”.

Con il titolo continentale appena vinto in bacheca le ragazze della Pro Recco attendono ora, di scendere in vasca ai prossimi Mondiali di Fukuoka, dove nell’estate del 2023 sia Settebello che Setterosa affronteranno le altre Nazioni per strappare il titolo iridato. Dopo i grandi della Pallanuoto Assoluta, ecco loro, le grandi della Pallanuoto Master. Per sognare ancora e strappare un altro successo alla storia.

Coach Zongoli, le ragazze della Pro Recco hanno ottenuto un risultato eccezionale. Hanno vinto la medaglia d’oro agli Europei Master che si svolti a Ostia. Quale commento si sente di dare a questo risultato storico?

“È sicuramente un ottimo risultato, merito delle ragazze, che fa ben sperare per l’impegno principale del prossimo anno, i Mondiali di Fukuoka dove dobbiamo prenderci la rivincita con gli Stati Uniti che ci hanno scippato l’oro ai precedenti Mondial di Gwangju 2019 ai rigori”.

Quali sono le caratteristiche di questo gruppo di donne? In che modo le allena e le prepara alle partite?

“Sono tutte ragazze che ancora giocano tra A1 e A2 sia in Italia che nei loro rispettivi Paesi. Sono ragazze che si conoscono da anni, sia come avversarie che come ex compagne di Squadra e Nazionale.

Il mio compito è di riuscire ogni volta a mettere insieme un gruppo omogeneo sia da un punto di vista agonistico che ludico e poi gestirlo. Non è facile avendo in squadra molte prime donne (ovviamente in senso sportivo) mantenere un clima equilibrato, questo è uno sport di squadra e il gruppo vince sempre sopra il singolo.

Posso dire che anche quest’anno sono riuscito a costituire un gruppo fantastico di giocatrici, che si sono integrate perfettamente diventando un’unica macchina da guerra… ragazze provenienti, in stile Pro Recco, da 5 Nazioni diverse (Italia, Spagna, Ungheria, Francia e Germania). Compatibilmente agli impegni che ciascuna ragazza ha con il Campionato e il proprio Club, cerchiamo di ritagliarci degli spazi per dei brevi collegiali nelle pause dei Campionati”.

Quali caratteristiche ha il mondo Master della pallanuoto? Lei da quanti anni allena e perché si dedica alla pallanuoto?

“Il mondo Master è molto particolare e sicuramente molto diverso a seconda delle categorie. Se parliamo di Donne, la nostra categoria, over 30, è molto vicina all’attività Assoluta. Sono tutte ragazze che ancora giocano. Senza falsa modestia la Squadra con cui abbiamo vinto gli Europei potrebbe ben figurare in Italia in A1 e posizionarsi a metà classifica.

Ormai sono 10 anni che seguo l’attività Master con varie Squadre e posso dire di aver avuto la fortuna di allenare buona parte delle ex atlete più famose che negli anni hanno dato lustro alla Pallanuoto italiana ed europea.

Per esempio, nella Squadra che ho portato agli Europei c’erano ragazze che hanno vinto o partecipato a livello Assoluto ad Europei, Mondiali e Olimpiadi oltre ad aver vinto numerosi Palloni d’Oro come miglior giocatrice al Mondo.

In passato ho allenato la serie A, poi la vita mi ha portato a prendere una lunga pausa per motivi di lavoro, fino a quando 11 anni fa, sono tornato all’amore più grande e costante della mia vita: la Pallanuoto Femminile”.

Ha ricevuto uno splendido messaggio di complimenti dal Presidente del Coni Giovanni Malagò, vuole replicare?

“Non si può replicare ad un uomo di quel calibro che ha trovato 10 minuti per registrare un video messaggio, lui è una personale speciale e ci ha fatto un grande regalo con quel video messaggio…un onore per me e le ragazze, che in parte ci ripaga degli immensi sacrifici che facciamo”.

Quali sono i prossimi impegni delle sue ragazze?

Il prossimo impegno ovviamente saranno i Mondiali di Fukuoka ad agosto 2023, subito dopo che Settebello e Setterosa avranno terminato la loro avventura.

Sicuramente faremo prima dei collegiali e un torneo all’estero durante la lunga pausa dei Campionati per le feste natalizie. Il mondo Master è una ricchezza in cui migliaia di atleti, che una volta smessa l’attività agonistica continuano a fare Sport agonistico togliendo tempo al lavoro e famiglia, solo per passione.

Viva lo Sport”.

Di seguito il link dove gli appassionati di pallanuoto possono trovare tutto le informazioni https://www.pallanuotofemminilemaster.it/?fbclid=IwAR0ht5qU-CfXJNhu2xlaoZ7tQpSt3cY6BBq2w8Ga5pLkMzfIjTMyF4Ub0CE

FOTO Giampiero Ignaccolo

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.