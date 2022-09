Ostia – Al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia si assegnano le medaglie degli Europei di Roma Master di pallanuoto. Nove finalissime, una per ciascuna fascia di età. Partite da quattro tempi di cinque minuti, con 40 secondi di possesso palla e 30 secondi con l’uomo in più. Le squadre azzurre in finale per il primo posto sono cinque.

L’impresa riesce alle ragazze della Pro Recco e agli over 65 del Nuoto 2000 Napoli. Le liguri, una super squadra composta da ex agoniste e campionesse internazionali del calibro di Blanca Gil e Mercedes Stieber, battono 6-2 le irlandesi del Kerelete Sport (4 gol di Simona Abbate, uno di Gaia Apilongo e l’altro del capitano Eliana Acampora). Il Nuoto 2000 Napoli supera 6-3 i modesti tedeschi del Dusseldorfer, dopo aver eliminato nel girone preliminare i diretti avversari dell’altro team azzurro dei Nuotatori Civitavecchiesi. Per i napoletani a segno Muntean (2), Marassi (2), Criscuolo e Georgijewitsch.

Medaglie d’argento per le vecchie glorie del Bogliasco 1951 e gli over 55 dell’Europa Sporting Roma. I liguri perdono la finale della categoria 70+ con gli slovacchi della H2O Polo Piestany 10-4, trascinati dalle triplette di Alois e Schmuck. Nel Bogliasco doppietta di Ottavio Casaleggio e gol di Corrado Tomati e Angelo Cilio. La compagine ligure è da sempre tra le più impegnate nella pallanuoto master a livello nazionale ed internazionale, unica italiana tra le cinque over 70 presenti agli europei sul litorale romano. Il più giovane è Paolo Colombo, 70 anni e il più anziano Angelo Cilio, 81. Il club romano (presente anche con la squadra degli M45+) è superata 8-5 dagli ungheresi della Happy Hippos che ha condotto la gara fin dall’inizio ed era avabti 7-2 a metà del quarto tempo. Per i romani doppiette di Massimo Capuani e Angelo Gulani e gol di Enrico Cossu.

Tra le autorità presenti, il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli che premia le squadre fialiste della categoria M35+ Jadran Veterani e Magla Spalato, vinta dai montenegrini 9-8 dopo i tiri di rigore e diretta da Alessandro Severo e Stefano Scappini. Decide il gol di Bojan Subotic che realizza l’ultimo rigore della serie. Consegnano le altre medaglie i delegati LEN dei campi Jan Novotny, Lukasz Jorochowski, Boris Drobac e Goran Raca.

I risultati delle finali che assegnano i titoli continentali

Women 40+

Stepp Praga-Essen Master 8-7 dtr (1-0, 0-1, 2-0, 1-3, 4-3)

Women 30+

Pro Recco-Kerulete Sport 6-2 (3-0, 2-1, 1-0, 0-1)

Men 70+

H2O Polo Piestany-Bogliasco 1951 10-4 (3-0, 2-2, 3-0, 2-2)

Men 65+

Nuoto 2000 Napoli-Dusseldorfer 1898 6-3 (1-0, 0-2, 2-0, 3-1)

Men 60+

Simmis-Cannstatt 5-6 dtr (0-0, 0-0, 1-1, 1-1, 3-4)

Men 55+

Happy Hippos Hungary-Europa Sporting Roma 8-5 (2-0, 1-1, 2-1, 3-3)

Men 50+

Dubrovnik Master-Spandau 04 Buddies 9-7 dtr. (0-1, 3-3, 0-0, 2-1, 4-2)

Men 45+

Oazis-Europa Sporting Roma, ore 18.45

Men 35+

VVK Magla-Jadran Veterani 8-9 dtr (1-2, 1-2, 2-1, 1-0, 3-4)

Foto Andrea Staccioli/DBM e Giampiero Sposito Fotocronache

(federnuoto.it)

