Roma – “Sono in cura da 7 anni e ho potuto riprendere tutte le attività sportive”. È l’esperienza di Claudia Salvi, una delle tante pazienti oncologiche presenti a Bicinrosa, la pedalata solidale organizzata dalla BreastUnit della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico partita dal Foro Traiano. (leggi qui)

A dare il via alla corsa il Prof. Vittorio Altomare, Responsabile della Breast Unit: “Siamo finalmente giunti alla sesta edizione, siamo ancora giovani ma stiamo crescendo. Sempre più persone vogliono sostenere e ricordare l’importanza della prevenzione e l’offerta delle giuste cure a tutte le donne”.

Una giornata all’insegna della sostenibilità, per promuovere stili di vita corretti e parlare dei testgenomici gratuiti offerti dal Servizio Sanitario Regionale. Un importante risultato della ricerca in grado di selezionare le pazienti idonee a sottoporsi a chemioterapia ed evitare trattamenti inutili, con un evidente guadagno per la persona in termini di qualità di vita.

Presenti all’evento Daniele Leodori, Vice presidente Regione Lazio, Alessandro Onorato, Assessore Turismo Grandi Eventi e Sport del Comune di Roma Capitale, la deputata e paziente della Breast Unit Ylenja Lucaselli e l’attrice Irene Ferri.

