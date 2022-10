Lotta al Tumore al Seno, torna la manifestazione ‘Bicinrosa’ a Roma

Roma – Torna il Mese Internazionale della Prevenzione e la Lotta del Tumore al Seno e torna anche ‘Bicinrosa – Nessuno perde, tutti vincono’, la manifestazione promossa e organizzata dalla Breast Unit della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio Medico di Roma con la collaborazione dell’Associazione Amici dell’Università Campus Bio-Medico di Roma Onlus e di Europe Direct Roma Innovazione, il patrocinio della Regione Lazio, il supporto organizzativo di ASD Ciclismo Lazio, TiburTeam e Lime e il supporto di Dimensione suono soft, StudioArch e AbbVie.

Domani 2 ottobre alle ore 10 partirà la carovana delle biciclette, insieme ai medici e ai pazienti dell’eccellente nosocomio romano, per lanciare il messaggio della prevenzione e della diffusione necessaria dei corretti stili di vita.

Attività fisica, alimentazione, controlli periodici e prevenzione sono tra i metodi che combattono le malattie e le prevengono. La passeggiata degli appassionati di ciclismo e di vita percorrerà le vie centrali di Roma, partendo dal Foro Traiano in Via dei Fori Imperiali, nel centro storico di Roma.

Il percorso si snoderà in Via Petroselli, Piazza Venezia, Piazza del Popolo per poi tornare la Foro di Traiano. L’evento nel 2022 è dedicato alla memoria del prof. Sergio Morini.

Per info: ufficiostampa@unicampus.it

(foto@Bicinrosa-Facebook)

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link