Il Papa crea 13 nuovi cardinali: “Per una Chiesa che annuncia misericordia”

Città del Vaticano – Un Concistoro per la creazione di tredici nuovi cardinali, dieci elettori (in caso di conclave) e tre per merito. Il rito, che sarà celebrato nella basilica di San Pietro il 5 ottobre, sarà il sesto Concistoro di Papa Bergoglio.

L’annuncio dei nuovi cardinali è stato dato dallo stesso Pontefice al termine dell’Angelus odierno (leggi qui). Tra le nomine anche due vescovi italiani: mons. Zuppi, arcivescovo di Bologna, e mons. Dal Corso, vescovo emerito di Benguela.

A ottobre indosserà la berretta rossa anche il sottosegretario al Dicastero dello Sviluppo umano padre Michael Czerny che si occupa di migranti.

“La loro provenienza – aveva detto il Papa annunciando il Concistoro – esprime la vocazione missionaria della Chiesa che continua ad annunciare l’amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della Terra”.

“Il cardinale è rosso perché deve testimoniare fino al sangue. Speriamo di essere buoni testimoni del Vangelo: quello di oggi è chiarissimo“, ha detto Zuppi da Lourdes, dove si trova per un pellegrinaggio con l’Unitalsi.

“Dobbiamo cercare di essere sempre ultimi nell’amore e mettersi sempre al servizio degli altri“, ha aggiunto il presule.

“Qui – ha detto ancora, in un video diffuso dal settimanale diocesano 12 Porte – bisogna ringraziare il Papa per la stima, per la fiducia e poi credo che sia un riconoscimento per tutta la Chiesa di Bologna. E credo che sia una responsabilità“.

