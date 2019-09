Il Faro on line – Entra nel vivo la preparazione della Nazionale azzurra di scherma paralimpica in vista dei Campionati del Mondo 2019, in programma a Cheongju, in Corea del Sud, dal 17 al 23 settembre.

Gli azzurri, assieme ai responsabili tecnici, agli sparring partner ed allo staff, sono impegnati in questi giorni al Centro di Preparazione Olimpica CONI dell’Acqua Acetosa di Roma, per l’allenamento pre-mondiale che condurrà la delegazione sino alla partenza verso la Corea del Sud in programma mercoledi 11 settembre.

Foto 3 di 7













Nei giorni scorsi, ad incontrare atleti, staff e CT, è stato il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso accompagnato dal Vicepresidente federale, Giampiero Pastore.

“I Campionati del Mondo di scherma paralimpica – ha detto il presidente Scarso – rappresentano per il nostro movimento l’appuntamento più importante della stagione, al pari dei Campionati del Mondo Budapest2019. Così come infatti per la scherma olimpica, anche questi hanno in palio punti importanti per la qualificazione ai Giochi di Tokyo2020, pertanto non stiamo tralasciando alcun particolare per permettervi di potervi esprimere nel migliore dei modi in pedana. Ciascuno di voi ha più di una motivazione per fare bene in Corea del Sud e conosco l’impegno e la dedizione con la quale state affrontando questa fase di preparazione e sono certo che sarà l’ennesima occasione per inorgoglire l’Italia”

A difendere i colori azzurri in terra sudcoreana saranno Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini ed Alberto Morelli per le gare della categoria A, Marco Cima e Gianmarco Paolucci per quelle della categoria B, e William Russo per le gare della categoria C.

Nelle gare femminile della categoria A saranno invece impegnate Andrea Mogos e Loredana Trigilia, mentre Beatrice “Bebe” Vio e Rossana Pasquino saranno protagoniste delle gare della categoria B, mentre Consuelo Nora sarà l’unica portacolori azzurra nelle prove femminile della categoria C.

La delegazione, che sarà guidata dal consigliere federale Alberto Ancarani e che vedrà la presenza del Presidente federale, Giorgio Scarso, conterà della presenza dei tre Responsabili tecnici, Simone Vanni, Marco Ciari e Francesco Martinelli, dei maestri Alessio Bonino e Flavio Puccini, oltre che del preparatore atletico Michele Mariotti.

Lo staff medico sarà composto invece dal dottor Gianvito Rapisarda e dalla fisioterapista Veronica Balzano, mentre il tecnico delle armi sarà Giorgio Fiume. L’assistenza logistica e l’organizzazione sarà invece a cura di Guya Standoli.

Il programma delle gare prevede per la prima giornata, quella di martedi 17 settembre, le gare che assegneranno i titoli iridati di spada maschile, categoria A, di spada femminile, categoria B, di fioretto maschile categoria B e di fioretto femminile categoria A.

Mercoledi 18 settembre invece si conosceranno i neo campioni del Mondo di sciabola femminile categoria B, di sciabola maschile categoria A, di spada maschile categoria B e di spada femminile categoria A.

Giovedi 19 settembre saranno di scena le gare di fioretto maschile categoria A, di fioretto femminile categoria B, di spada maschile categoria C e di spada femminile categoria C.

Le prove di sciabola maschile categoria B, di sciabola femminile categoria A e di fioretto maschile e femminile categoria C, saranno le protagoniste della giornata di venerdi 20 settembre.

Da sabato 21 settembre invece inizierà il programma delle gare a squadre. Si inizierà con quelle di fioretto maschile e spada femminile, mentre domenica 22 settembre saranno in pedana le squadre di sciabola maschile e fioretto femminile, mentre nell’ultima giornata si chiuderà la rassegna iridata con le prove di sciabola femminile e di spada maschile.

ATLETI

Matteo Betti – Cat. A – Fioretto maschile | Spada maschile

Matteo Dei Rossi – Cat. A – Fioretto maschile | Spada maschile

Edoardo Giordan – Cat. A – Fioretto maschile | Sciabola maschile

Emanuele Lambertini – Cat. A – Fioretto maschile | Spada maschile

Alberto Morelli – Cat. A – Sciabola maschile a squadre

Marco Cima – Cat. B – Fioretto maschile | Sciabola maschile

Gianmarco Paolucci – Cat. B – Fioretto maschile | Sciabola maschile | Spada maschile

William Russo – Cat. C – Fioretto maschile | Spada maschile

Andrea Mogos – Cat. A – Fioretto femminile | Sciabola femminile

Loredana Trigilia – Cat. A – Fioretto femminile | Sciabola femminile

Beatrice Maria Vio – Cat. B – Fioretto femminile

Rossana Pasquino – Cat. B – Spada femminile | Sciabola femminile

Consuelo Nora – Cat. C – Fioretto femminile | Spada femminile

DELEGAZIONE

Presidente FederScherma | Giorgio Scarso

Capo Delegazione | Alberto Ancarani

Responsabili tecnici | Marco Ciari, Francesco Martinelli, Simone Vanni

Maestri | Alessio Bonino, Flavio Puccini

Preparatore atletico | Michele Mariotti

Medico | Gianvito Rapisarda

Fisioterapista | Veronica Balzano

Tecnico delle armi | Giorgio Fiume

Segreteria FIS | Guya Standoli

PROGRAMMA GARE

Martedi 17 settembre

Spada maschile | Cat. A

Spada femminile | Cat. B

Fioretto maschile | Cat. B

Fioretto femminile | Cat. A

Mercoledi 18 settembre

Sciabola maschile | Cat. A

Sciabola femminile | Cat. B

Spada maschile | Cat. B

Spada femminile | Cat. A

Giovedi 19 settembre

Fioretto maschile | Cat. A

Fioretto femminile | Cat. B

Spada maschile | Cat. C

Spada femminile | Cat. C

Venerdi 20 settembre

Sciabola maschile | Cat. B

Sciabola femminile | Cat. A

Fioretto maschile | Cat. C

Fioretto femminile | Cat. C

Sabato 21 settembre

Fioretto maschile | gara a squadre

Spada femminile | gara a squadre

Domenica 22 settembre

Sciabola maschile | gara a squadre

Fioretto femminile | gara a squadre

Lunedi 23 settembre

Sciabola femminile | gara a squadre

Spada maschile | gara a squadre

Foto : Augusto Bizzi