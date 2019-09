Premier League Karate, nel kumite finale per l’oro di Clio Ferracuti

Il Faro on line – L’Italia strappa il pass per altre due finali alla quinta tappa di Premier League in svolgimento a Tokyo.

Dopo la finale per l’oro conquistata ieri da Angelo Crescenzo nei -60 kg, anche Clio Ferracuti tenterà di salire sul gradino più alto del podio nei +68 kg. L’azzurra supera la norvegese Lotte Orbaek Andersen (2-1), la statunitense Maya Wasowicz (2-0) e la spagnola Maria Torres Garcia (2-0), per poi avere la meglio in semifinale sulla finlandese Titta Keinanen per 1-0. Domani se la vedrà con la giapponese Ayumi Uekusa.

Alla finale per il bronzo di Viviana Bottaro nel kata individuale si aggiunge invece quella di Silvia Semeraro nei -68 kg che, dopo aver superato la brasiliana Barbara Hellen Rodriguez (5-2) e l’indonesiana Georgia Zefanya Ceyco (2-0), cede alla francese Alizee Agier per 2-0. Ripescata, vince sulla norvegese Andrine Hilton per 5-0 accedendo così alla finalina che la vedrà affrontare la cinese Li Gong.

Settimo posto per Michele Martina nei -84 kg: ha la meglio sul giordano Mahmoud Sajan (4-0) e sullucraino Valerii Chobotar (3-0), ma cede di misura al padrone di casa giapponese Ryutaro Araga per 2-1. Nel ripescaggio non riesce a superare.

Niente da fare per gli altri azzurri in gara oggi, fuori nelle eliminatorie.

Le finali di domenica 8 settembre saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook di Pmg Sport, su Gazzetta.it e su Repubblica.tv a partire dalle ore 02:30 di notte fino alle 09.30 di mattina (notte tra il sabato e la domenica) con il commento di Chiara Soldi.

Foto : Fijlkam