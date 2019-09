Idratiamo le labbra con la linea Lip Care di Mulac Cosmetics

Con l’arrivo dell’autunno e dell’inverno la pelle così come le labbra, sono soggette a vento e al freddo, motivo per cui è importante scegliere prodotti idratanti e nutrienti che ci aiutino a combattere le condizioni climatiche e le temperature più rigide. Pensando all’idratazione e alla cura delle nostre labbra, Mulac Cosmetics (leggi qui), brand di make-up fondato nel 2013 a Milano dalla make-up artist Sandra Sold, meglio conosciuta come Cindy, ha creato la linea Lip Care composta da prodotti interamente formulati con ingredienti di origine naturale, pensati per donare morbidezza alla labbra e prepararle alla stesura del rossetto. Scopriamola insieme (leggi qui) .

Lo scrub e la maschera

Lo Sugar Scrub (13,90 euro) è uno scrub labbra levigante, composto per il 99,5% da ingredienti di origine naturale come lo zucchero di canna, il pompelmo, il pomodoro, la melissa e l’estratto di camomilla. Si consiglia di applicare una piccola quantità di prodotto 2-3 volte la settimana, massaggiare con delicati movimenti circolari e risciacquare il tutto. Questo trattamento per esfoliare le labbra e rimuovere le cellule morbide, trova il suo completamento con la successiva applicazione della Sweeting Mask (13,90 euro) che è una maschera notte che lenisce, ripara e rigenera le labbra. Grazie alla presenza del burro di karitè, di cupuaçu e muru muru, il prodotto dona morbidezza e nutrimento alle labbra secche durante tutta la notte.

I balsami labbra

Nella collezione sono proposti anche 4 balsami labbra molto diversi tra loro e con caratteristiche specifiche. Il Balmicot Lips (8,90 euro) è un balsamo labbra rigenerante e nutriente a base di olio di albicocca e di avocado, ingredienti famosi per le loro proprietà nutritive ed idratanti. Questo balsamo crea un film protettivo sulle labbra, lascia una sensazione di benessere e le rende morbide, idratate e pronte per accogliere la stesura del rossetto. Il Plumping balm (8,90 euro) è un balsamo protettivo rimpolpante, idratante e levigante che dona una sensazione di labbra più piene e polpose. Tra gli ingredienti di origine naturali sono presenti il mentolo, lo zenzero e l’acido ialuronico, che rendono possibile l’azione rimpolpante svolta da questo prodotto.



L’ Hydranude (10,90 euro) è un balsamo labbra colorato di un nude delicato, che oltre a donare una delicata tonalità naturale alle labbra, le rimpolpa e le idrata grazie alla sua formula composta da oli e burri vegetali. Il Red Soubrette (10,90 euro) è un balsamo labbra di una bella tonalità rossa, che svolge un’azione idratante e rimpolpante grazie alla sua formula cremosa, ricca di oli e burri di origine naturale.

Questi prodotti, insieme a tutti gli altri facenti parte della linea make-up, sono reperibili sul sito ufficiale di Mulac Cosmetics https://www.mulaccosmetics.com/

(Il Faro Online)