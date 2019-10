Coronas: “Subito un Consiglio comunale straordinario sulle case Erp di via Berlunguer”

Fiumicino – “Sono stato il primo circa un anno fa a sollevare il problema delle case Erp e della incredibile situazione nella quale erano stati messi gli inquilini. Dopo la mia sortita si mosse la politica, furono fatte Commissioni, elementi della maggioranza diedero rassicurazione verbali. Ma ad oggi ci troviamo da una parte con la bocciatura in Comune della mozione per l’avvio della procedura di revoca della concessione per fallimento, dall’altra il giudice che ha inviato le lettere di sgombero (leggi qui) dando 50 giorni di tempo per abbandonare gli appartamenti”. Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia a Fiumicino, Alessio Coronas.

Fa rabbia vedere come non ci sia stata attenzione da parte della maggioranza verso un problema che vede i cittadini solo vittime di colpe altrui, di fallimenti aziendali, di disinteresse da parte dell’Amministrazione.

Il rischio concreto è di trovarci a Natale con decine di famiglie in strada, senza un futuro, e senza nemmeno aver riconosciuto ciò che negli anni hanno pagato. Assurdo.

Per questo mi farò promotore immediatamente della convocazione di un Consiglio comunale straordinario che affronti la questione e dia una prospettiva alle famiglie”.