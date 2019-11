Progetti per la “Città dello Sport” e il “Cetorelli”, Poggio: “Basta politica delle prese in giro”

Fiumicino – “Il nuovo progetto per il Parco Cetorelli (leggi qui), il nuovo progetto per la Città dello Sport (leggi qui). Il nuovissimo progetto per il centro fitness comunale all’aperto. Per non parlare del nuovissimo progetto dell’Auditorium che ospiterà i concerti di Vasco Rossi e Nek. E del progetto del nuovo lungomare. Leggendo gli annunci del sindaco Montino ogni tanto mi affaccio alla finestra pensando di vivere a Miami. Poi però l’impatto con la realtà è sempre un pochino diverso”.

E’ quanto si legge in una nota a firma di Federica Poggio, vicepresidente del consiglio comunale ed esponente della Lega-Salvini Premier, che spiega: “Perché se proprio vogliamo dirci la verità nemmeno una di queste splendide idee e visioni del primo cittadino è stata approvata in giunta, approvata in commissione o approvata in consiglio comunale. E peggio, nemmeno una è stata finanziata o discussa. Sì perché qui nessuno, nemmeno i consiglieri di maggioranza sono a conoscenza di tutti questi fantasmagorici sogni”.

“Il che porta alla solita, stucchevole, conclusione: si tratta esclusivamente di centinaia di migliaia di euro in progettazioni su carta buttate dalla finestra per avere qualcosa di cui parlare”, aggiunge la Poggio.

Che conclude: “Ora io chiedo un favore al sindaco. Qualche ‘bugia’ va bene, per carità, nessuno si scandalizza. Ma essere presi costantemente in giro no, dà veramente fastidio. Basta con gli annunci. Che poi a noi basterebbe davvero poco: una città più decorosa sarebbe già un importante passo in avanti”.

(Il Faro online)