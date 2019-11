Acilia, apre Todis a via di Saponara: vale 45 posti di lavoro

Acilia – Vale 45 posti di lavoro il nuovo Todis che giovedì 21 novembre aprirà i battenti nell’ex sede della Simply Sma di via di Saponara 220. Un’impresa preziosa che ha il merito di salvare lavoratori dalla disoccupazione in quello che è l’ottavo punto vendita Todis del X Municipio, il più grande.

E’ una storia a lieto fine per i dipendenti e per la città quella dell’ex supermercato di via di Saponara 220, nel quadrante San Giorgio di Acilia. L’operazione riguarda una delle zone a più alta incidenza di disoccupazione. Da giovedì 21 novembre la struttura, che ha una superficie vendita di 1300 metri quadrati, aprirà i battenti e ad attendere i clienti saranno diverse novità oltre ad un personale motivato ed esperto.

Si tratta dell’ottavo punto vendita Todis aperto dal gruppo Capobianco nel X Municipio ed arriva dopo quello inaugurato il 26 settembre a Ostia via Casana, l’altro di Ostia, i due dell’Infernetto, quelli di Acilia via del Poggio, di via di Macchia Palocco e di via Albizzati. Molte le novità che i clienti troveranno in via di Saponara angolo via Domenico Morelli. Innanzitutto la pizzeria: oltre alla vendita giornaliera, sarà possibile ordinare pizza alla pala e ritirarla all’ora di cena. E’ stata rinnovata la pescheria e ampliata l’offerta ittica: oltre al fresco, verranno proposti prodotti preparati (sfilettai e puliti) e pronti a cuocere. Più estesa anche la scelta delle preparazioni a caldo: rosticceria, polli allo spiedo, verdure e molto altro ancora.

Altra novità importante è rappresentata dall’ulteriore sviluppo del settore non food con una intera corsia dedicata e l’incremento dell’assortimento. Alle casse, corsia dedicata e riservata per disabili e gestanti; nel parcheggio, ben 120 posti auto.