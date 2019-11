Acilia, apre Todis Saponara: tre giorni di festa e di prezzi speciali

Acilia – Omaggi da domani, giovedì 21 novembre, fino a domenica per la festa di inaugurazione di Todis di via di Saponara 220. E prezzi speciali di lancio fino al 1° dicembre.

E’ tutto pronto per l’apertura del nuovo punto vendita, l’ottavo del gruppo Capobianco nel X Municipio, nel quartiere San Giorgio di Acilia. La struttura da 1300 metri quadrati di superficie è ospitata nell’edificio che fu della Sma Simply ed ha assorbito tutti i lavoratori della passata gestione.

Si prevedono tre giorni d’assalto, non solo per la curiosità dei clienti di visitare il market riorganizzato e dotato di nuovi servizi ma anche per approfittare delle imperdibili occasioni che saranno proposte. Accolta dalla colazione gratuita cornetto più succo di frutta e, più avanti nella giornata, dalla degustazione di un saporito panino con la salsiccia (le previsioni sono di distribuirne ben diecimila in tre giorni) la clientela potrà spaziare tra gli scaffali e scegliere le promozioni più convenienti. In uno spazio riservato, un gruppo di animazione intratterrà i bambini con truccabimbi, palloncini, musica, pop corn e zucchero filato. Lo stesso format di successo, per intenderci, che ha accompagnato il taglio del nastro del punto vendita Todis di via Casana a Ostia (vedi qui articolo e video).

Nei rinnovati e ampliati reparti ortofrutta, pescheria, macelleria, ortofrutta, panetteria, banco caldo, gastronomia, ai quali si aggiunge la novità del banco pizza, sono innumerevoli per proposte a prezzi stracciati.

Per iniziare dalla pescheria, dove si potrà trovare un reparto di prodotti già puliti e pronti a cuocere, un sacchetto di cozze da un kg più un sacchetto di vongole è venduto a 4,98 euro. Stesso prezzo per un kg di orate. Calamari freschi e pescespada a tranci saranno proposti a 14,90 euro al kg. Il salmone intero a 5,90 al kg.

In macelleria si punta molto alla filiera corta: la maggior parte dei prodotti è della Cooperativa tra Allevatori del Lazio con hamburger preparati freschi dal macellaio dello stesso punto vendita Todis. La spalla d’agnello è in occasione a 5,90 euro al kg, tutti i prodotti suino sono offerti a 4,90 euro al kg, le fettine di bovino adulto a 7,90 euro al kg.

Altre clamorose offerte riguardano la grana padano DOP (0,84 euro l’etto) , il parmigiano reggiano Vacche rosse stagionato 24 mesi (6,90 euro al pezzo da 250 gr), la porchetta Cioli (1,09 euro l’etto), la pasta di Gragnano O’ Sole di Gragnano (0,59 euro a pacco da mezzo kg), le clementine italiane di 1 categ. calibro 4 (1,98 euro a cassetta da 2 kg), le arance Navel italiane (1,50 euro a rete da 2 kg).

A proposito di prodotti ortofrutticoli va sottolineato che Todis si serve della filiera di produttori regionali “Freschezza dal Lazio” caratterizzati dal logo a mezzaluna e che il gruppo sostiene la fondazione 4Children Bambino Gesù a favore delle famiglie che necessitano di un luogo ove soggiornare per stare accanto ai propri figli in cura.

Ovviamente quella che pubblichiamo è solo una ristretta gamma di offerte: il volantino di lancio è articolato in 24 pagine con più di 120 prodotti scontatissimi. E’ utile sapere che fino all’8 dicembre anche i clienti del nuovo punto vendita Todis di via di Saponara partecipano al concorso “Venti Vinci Todis“. Il concorso, che è stato allestito per celebrare i 20 anni del gruppo e mette in palio un montepremi di 300mila euro, attraverso il sistema “gratta e vinci” sulla cartolina consegnata ogni 20 euro di spesa, prevede l’assegnazione di premi istantanei in buoni d’acquisto rispettivamente di 5 euro, 10 euro e 20 euro e tanti premi ad estrazione tra i quali una vettura Smart Fortwo, un cellulare Samsung Note 10, una macchina da cucina Moulinex e molto altro ancora.