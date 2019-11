Oxana Corso festeggiata dalle Fiamme Gialle: “Una grande emozione, grazie alla mia società sportiva”

Ostia – Ha riportato a casa due medaglie Oxana. Due medaglie di grande gioia e che pesano di rivincita. E’ tornata sul podio mondiale, la vicecampionessa paralimpica di Londra e con merito.

Dopo l’argento conquistato sui 100 metri T35 ai Mondiali di Dubai di atletica paralimpica, è arrivato panche il bronzo acchiappato al fotofinish nei 200 metri e sempre nella stessa classe di disabilità. Per il primo alloro la Corso ha registrato un buon tempo con migliore prestazione stagionale di 15”42, mentre per il secondo l’atleta delle Fiamme Gialle ha fermato il crono a 33”25 sul traguardo. Immensa la gioia di Oxana.

E le sue Fiamme Gialle hanno reso omaggio alla campionessa azzurra. Ieri mattina l’atleta tricolore è stata ospite del Centro Sportivo della Guardia di Finanza dove è stata ricevuta dal Comandante Aniello e da tutto lo staff gialloverde. Accompagnata dal coach Massimo Di Marcello Oxana ha ricevuto i complimenti e i festeggiamenti della Guardia di Finanza: “Abbiamo avuto l’onore di essere stati accolti dal Comandante del Centro Sportivo di Castel Porziano delle FiammeGialle – ha scritto Oxana sulla sua pagina ufficiale Facebook – e da tutto il suo staff per commentare e onorare i risultati ottenuti nei Campionati Mondiali di Dubai”.

Concludendo la vicecampionessa mondiale dei 100 metri ha ringraziato: “Un immenso grazie per la calorosa ospitalità e accoglienza, e del supporto sempre presente e costante che la società sportiva mi dona in ogni momento dell’anno!”.

Sono 5 le medaglie totali che la Corso mette in bacheca targata Mondiali. 2 ori, 1 argento e 2 bronzi. In ottica Paralimpiadi di Tokyo 2020 Oxana ha conquistato slot importanti per la Nazionale Italiana e lei stessa punterà a gareggiare al suo terzo evento a Cinque Cerchi della carriera.

(Il Faro on line)(foto@GiuseppeMarchittoUfficioStampaFiammeGialle)