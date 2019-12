Coronas: “Case Erp, il Comune faccia la sua parte, ma subito”

Fiumicino – “Ormai non ci sono più ostacoli. Il Comune prenda finalmente la questione a cuore e revochi la convenzione inerente i palazzi Erp di via Berlinguer. La decisione della Regione (leggi qui) è un atto importante che chiedevamo da tempo, ma senza l’iniziativa finale del Comune non servirà a tutelare gli inquilini”. E’ quanto scritto in un comunicato stampa a firma di Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia.

“Una battaglia – prosegue – che come consigliere comunale ho iniziato per primo (leggi qui), e che intendo portare avanti fino alla fine. Sono contento che altri colleghi in Consiglio comunale stiano seguendo da vicino la questione, è un bene per le famiglie, che dovrebbero essere al primo posto dei nostri pensieri.

Mi dispiace invece vedere da parte del Comune una disattenzione manifestata nel tempo. Ora non c’è più spazio per rimandare, occorre che entro la fine dell’anno l’Amministrazione comunale proceda almeno alla revoca della convenzione urbanistica.

Sollecito l’assessore Anselmi, che so essersi già mossa in questo senso e dunque so essere sensibile al problema, ad interfacciarsi con la Prefettura per evitare sgomberi improvvisi.

Protocollerò subito un’interrogazione a risposta scritta, in modo da avere per la fine dell’anno un quadro chiaro. Spero che nel frattempo il Comune faccia i passi adeguati a mettere in sicurezza le case e i suoi inquilini”.