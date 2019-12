Rifiuti, nasce il Comitato “No Discarica a Tragliatella”

Fiumicino – Si è svolta nelle scorse ore l’assemblea dei cittadini del comprensorio limitrofo di Tragliatella dove è stata individuata l’area idonea a realizzare la discarica di Roma. A seguito di questa assemblea che ha visto una foltissima presenza della popolazione locale si è costituito il nuovo comitato “No Discarica a Tragliatella”.

“Riteniamo come ribadito anche in tale sede che l’individuazione del sito di Tragliatella sia frutto di uno scellerato compromesso Raggi-Zingaretti che vede come al solito presi di mira i territorio in provincia ed a forte vocazione agricola”, il commento congiunto del Comitato #mobastapizzodelprete, del Movimento Fermiamo Cupinoro e di Gasp – Gruppo di Azione e Solidarietà Popolare Bracciano.

“Da parte nostra abbiamo già offerto tutto il nostro supporto al nuovo Comitato affinché tale scelta, seppur ancora non annunciata ma chiaramente già espressa nei fatti, non venga posta in essere.

Sarebbe l’ennesima sciagura per i nostri territori e rappresenterebbe un ritorno al passato di decenni nella gestione dei rifiuti regionale.

Stigmatizziamo la politica della “scelta della buca da riempire” come primo atto per risolvere una crisi dei rifiuti che non si vuole affrontare rispettando la gerarchia di intervento prevista da tutte le norme europee, nazionali e regionali. Come sempre useremo tutti i mezzi legali per fronteggiare questa ennesima ipotesi di devastazione delle nostre vite”.

