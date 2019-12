Fiumicino – Tanta gente stamattina alla manifestazione per dire No alla discarica di Tragliatella. Persone comuni e politici, uniti nella richiesta di fermare la decisione del Campidoglio di creare al confine tra il territorio di competenza capitolina e Fiumicino una discarica per avvogliere i rifiuti di Roma. E proprio in Campidoglio, il 31 dicembre, ci sarà un’altra manifestazione per far sentire forte il proprio dissenso. Un dissenso che vede insieme gli abitanti di Tragliatella, romani o fiumicinesi che siano, ma che ha anche incassato il supporto del vicino comune di Cerveteri, fresco di nomina come città della Cultura regionale 2020, e di altri comuni.

Durigon e De Vecchis: “Dagli incapaci Zingaretti Raggi sui rifiuti é già disastro”

“Raggi e Zingaretti non hanno la minima idea di come gestire l’emergenza rifiuti che colpisce la Capitale e la Regione Lazio – hanno affermato i parlamentari della Lega, Claudio Durigon e William De Vecchis, presenti alla manifestazione -. La Lega pretende un confronto con il sindaco e il presiedente della Regione sul piano rifiuti visto che non lo hanno condiviso con nessuno. È inaccettabili che con un salto nel passato e nessuna cognizione del futuro abbiano assunto la scellerata decisione di insediare una discarica a Tragliatella. Una bomba ecologica sganciata sul XIV municipio. Quelli dell’economia circolare e dei rifiuti zero – come nei peggiori anni ‘80 – hanno deciso di riempire una cava di monnezza. Ci chiediamo con che coraggio si presenteranno ai cittadini di questo meraviglioso territorio che hanno deciso di inquinare in modo irrimediabile”.

di 17 Galleria fotografica Manifestazione No discarica a Tragliatella dicembre 2019









Rifiuti, Cangemi: “Tragliatella, Comune e Regione ascoltino cittadini”

“Siamo al fianco dei cittadini che oggi hanno manifestato contro la discarica a a Tragliatella. Comune e Regione ascoltino le motivazioni che arrivano dal territorio: una discarica in quella cava sarebbe il colpo di grazia per un’area che già soffre di problematiche ambientali e viarie. Raggi si assuma le responsabilità della sua incompetenza e non scarichi l’emergenza sulle spalle dei cittadini”. È quanto dichiara il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio Giuseppe Cangemi.

Lega Fiumicino: “Pd/5S inneggiano a Greta e poi realizzano discariche”

“Con la decisione di realizzare una discarica a Tragliatella, in un luogo splendido a mezzo metro dal Comune di Fiumicino – afferma invece un comunciato firmato da Giuseppe Picciano, coordinatore Lega-Fiumicino, Vincenzo D’Intino e Federica Poggio consiglieri comunali Lega-Fiumicino – oggi Pd e 5Stelle gettano la maschera. Altro che ‘Greta’ e il finto ambientalismo. Parlano di differenziata e ciclo dei rifiuti e poi finiscono per aprire una buca e gettarci dentro di tutto, aumentando pure la trasferenza dell’umido e dei mezzi Ama sul nostro territorio. Insomma, il problema rifiuti Pd e 5Stelle l’hanno risolto accollandolo tecnicamente a Roma e materialmente a Fiumicino, con l’approvazione silenziosa e imbarazzante del sindaco Montino. Morale della favola, mentre noi cittadini di Fiumicino ci facciamo un mazzo tanto per riciclare ogni minimo rifiuto, pagando peraltro una tassa abnorme per il lavoro di smaltimento, Pd e 5Stelle ci appioppano puzza e inquinamento. Oggi partecipando alla manifestazione abbiamo lanciato un messaggio chiaro: c’è chi difende il nostro territorio con i fatti e chi invece a parole”.

Baccini: “Scelta insensata Comune di Roma naviga a vista”

“Dalla grande adesione alla manifestazione contro la discarica a Tragliatella si capisce quanto i cittadini siamo attenti al territorio e alle sua esigenze e quanto poco se ne preoccupi la pubblica amministrazione capitolina – con queste parole Mario Baccini, consigliere comunale di Fiumicino presente oggi alla manifestazione contro la discarica a Tragliatella, stigmatizza la scelta del Comune di Roma aggiungendo: – una discarica è una scelta anacronistica e dannosa specie in un territorio pregiato come quello dell’agro Romano. È necessario incentivare la differenziata, il riuso il riciclo e avviare una proposta che sia utile al territorio creando un impianto moderno di smaltimento in una zona industriale e non vicino ad aree biologiche. La scelta dela Capitale, che oggi è solo al 30% della differenziata, e si attesta fanalino di coda delle Città europee è uno schiaffo a tutte le politiche ambientali. Inutile ospitare Greta Thumberg in Campidoglio per farsi belli e inquinare il territorio con le discariche”.

“Il nostro no convinto, questa manifestazione e la richiesta di un consiglio comunale straordinario a Fiumicino – conclude il consigliere Baccini- riflettono la necessità di trovare una soluzione adeguata per la creazione di un impianto di smaltimento in un area industriale dedicata che possa diventare anche una risorsa per la città per creare energia alternativa ed abbassare i costi della differenziata stessa”.

Coronas: “Per i nostri figli, no all’invasione dei rifiuti da Roma”

“Essere vicini a questa manifestazione non vuol dire fare solo una battaglia per il presente – ha detto il capogruppo di Forza Italia, Alessio Coronas – ma farla per il futuro. La forza di non mollare di un millimetro, di mettersi in gioco proprio durante il periodo festivo, viene guardando negli occhi i nostri figli, per non consegnare loro un territorio minato dall’inquinamento. Già oggi Fiumicino paga dazio per i rifiuti della Capitale, impensabile chiederci di trasformarci in una nuova Malagrotta”.