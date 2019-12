Gianfranco Petralia: “Nasce il polo dei Moderati per Fiumicino”

Fiumicino – “C’è una parte importane della città di Fiumicino stanca per la incomprensibile gestione locale della cosa pubblica, quella parte che nella politica vede ancora un mezzo per migliorare e realizzare opere e servizi a favore della collettività. Cittadini che hanno creduto e che credono ancora nella politica, silenziosi, lavorativi, onesti, pronti a sacrificarsi per il bene comune, cittadini insoddisfatti che ora hanno deciso di scendere in campo. Nasce così a Fiumicino il polo dei moderati, che attualmente è formato dai seguenti partiti politici: “Movimento dei Moderati” di Gianfranco Giuseppe Petralia, “Energie per l’Italia” di Stefano Parisi e “Cambiamo” di Giovanni Toti”.

A parlare è lo stesso Petralia. Che prosegue: “Il Polo dei Moderati per Fiumicino, che si identifica in quei valori ormai ampiamente deteriorati da una politica becera e ottusa, valori che pongono in primo piano la Famiglia, le nostre origini Cristiane, l’amore per la Patria, il rispetto per la nostra cultura, si prefigge fra gli altri, due obiettivi principali.

Gli obiettivi politico-amministrativi

1) Stimolare l’Amministrazione comunale di Fiumicino affinché vengano garantite ai cittadini le giuste attenzioni ed una equa distribuzione delle risorse pubbliche, parliamo delle problematiche connesse alla illuminazione pubblica, alla sicurezza stradale, alle infrastrutture e tanto altro che avremo modo di esporre nelle apposite sedi.

2) Proporre un’area moderata che racchiude tutti quei valori già ampiamente descritti, allo scopo di poter fornire un tassello importante per la ricostituzione a Fiumicino di un Centrodestra ancora assente.

Un Centrodestra forte, compatto ed equilibrato per le problematiche amministrative e politiche che dovrà affrontare, quindi credibile ed incisivo per poter nuovamente rappresentare tutto, e sottolineo tutto, il suo popolo. Un Centrodestra diverso, le cui componenti, avulse da atteggiamenti presuntuosi ed arroganti, finalizzati ad affermare posizioni di egemonia all’interno della coalizione, fatti già accaduti e ampiamente riportati dai mezzi di comunicazione, siano esclusivamente protesi a dare ai cittadini di Fiumicino un servizio utile ed efficace. Abbiamo un’occasione importante da non perdere, perché uniti si vince e vincere non significa conquistare una poltrona, bensì avere la possibilità di realizzare tutti quei progetti che il popolo del Centrodestra attende da tempo.

“In considerazione di quanto sopra, le realtà associative territoriali e quindi tutti coloro i quali si riconoscono nelle tematiche descritte da affrontare e nei valori da tutelare – conclude Gianfranco Petralia – sono pregati di valutare l’opportunità di aderire a questo progetto del Polo dei Moderati per Fiumicino, facendo temporaneamente riferimento a me all’indirizzo mail movimentodeimoderati@tiscali.it. Subito dopo le festività natalizie saranno organizzate apposite riunioni per il consolidamento del progetto, alle quali fin da subito invitiamo a partecipare l’On. Mario Baccini, che ha da sempre ben rappresentato l’ala Moderata nello scenario politico nazionale”.