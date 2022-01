Fiumicino, il Polo dei Moderati: “Pronti a sostenere la candidatura a sindaco di Baccini”

Fiumicino – “Com’è noto, nel dicembre del 2019, proprio per stimolare la ricomposizione del centrodestra di Fiumicino che non riusciva a concretizzare la necessaria armonia all’interno della coalizione, abbiamo costituito il Polo dei Moderati (leggi qui), formato dal Movimento dei Moderati, Energie per Fiumicino e Cambiamo, il cui simbolo vuole esprimere una significativa coesione, di forza e di pluralismo, attraverso le tre identità politiche, in un perimetro evidenziato dai colori della bandiera italiana, quindi la nostra patria, il nostro orgoglio, con uno sfondo bianco che rappresenta la voglia di cambiamento e la speranza per il futuro”.

Inizia così una nota diffusa da Gianfranco Petralia, presidente del Movimento dei Moderati, Orazio Azzolini (presidente di Energie per Fiumicino) e Roberto Merlini, segretario politico per Fiumicino di Cambiamo con Toti.

“Oggi, a distanza di due anni, osservando le attuali evoluzioni politiche nazionali che di fatto emulano il nostro progetto, possiamo orgogliosamente dire di avere avuto una importante intuizione politica“, raccontano. “Due anni fa ci eravamo posti due obiettivi: dare un significativo contributo politico per la formazione a Fiumicino di un centrodestra non litigioso, ma esclusivamente proteso verso la risoluzione delle problematiche dei cittadini e vigilare sulla gestione amministrativa del Comune e della Regione”.

“Attualmente – continuano – possiamo dire di avere raggiunto entrambi gli obiettivi. Infatti, con la partecipazione della nostra area moderata, dalla quale pensiamo non si possa prescindere, il centrodestra di Fiumicino è riuscito a ricompattarsi, grazie anche alla saggia azione politica adottata dall’onorevole Mario Baccini. Contestualmente abbiamo vigilato sull’operato spesso poco attento del Comune e della Regione, provvedendo a sollecitare in modo costruttivo la risoluzione di varie problematiche che purtroppo, però, nella gran parte dei casi ancora oggi affliggono una cospicua fetta della cittadinanza: il degrado ambientale; la riqualificazione degli istituti scolastici; il potenziamento della Sanità Pubblica; l’ampliamento delle strutture sportive; la riqualificazione del mercato coperto; la riapertura dell’incrocio che interessa le vie della Scafa, dell’Aeroporto di Fiumicino, Trincea delle Frasche e Monte Cengio; le inadempienze verso i disabili in piena pandemia da parte della Regione Lazio; l’illuminazione pubblica; la sicurezza stradale”.

“Insomma, siamo stati spesso inascoltati, ma noi continueremo responsabilmente a sensibilizzare l’Amministrazione comunale, sempre nel precipuo interesse dei cittadini. La consapevolezza di non poter incidere con efficacia per migliorare l’assetto sociale della nostra città, ci spinge ancora di più ad essere determinati nell’organizzare una squadra qualificata, competente, onesta e di alto spessore etico-morale, che possa dare una spallata definitiva a questa per noi deludente Amministrazione”.

“A tal proposito, ritenendoci non legati ai vecchi schemi politici di sudditanza partitica, che negli ultimi periodi hanno determinato danni irreparabili alla coalizione del centrodestra (uno per tutti, la lotta per la spartizione delle candidature alle elezioni, che sistematicamente ha provocato gravi ritardi nella presentazione dei canditati con la conseguente clamorosa debacle), reputiamo utile fin da ora dichiarare la nostra disponibilità per le prossime elezioni comunali a candidare come sindaco di Fiumicino l’onorevole Mario Baccini, attuale consigliere comunale e coordinatore del centrodestra di Fiumicino, riconosciuto tale sul campo, proprio per le sue eccellenti capacità politiche e amministrative”, concludono i moderati.

