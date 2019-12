Discarica a Tragliatella, De Vecchis presenta un’interrogazione ai Ministri della Salute e dell’Ambiente

Fiumicino – Ha presentato una Interrogazione a risposta scritta ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Salute, il Senatore della Lega William De Vecchis. Così si legge nel testo: “Premesso che secondo alcune indiscrezioni filtrate sui principali quotidiani, nelle prossime ore la sindaca di Roma, Virginia Raggi, adotterà un’ordinanza nella quale sarà definito il luogo presso cui sorgerà la nuova discarica di servizio della città di Roma;

secondo quanto è dato apprendere, l’accordo raggiunto tra Roma Capitale e la Regione Lazio, nei giorni immediatamente antecedenti il 25 dicembre, prevede di realizzare tale discarica nel XV municipio, nell’area di Tragliatella – Campitello;

i cittadini romani, nell’apprendere tali indiscrezioni, hanno accolto la notizia con notevole disappunto, in particolare quelli residenti nell’area interessata; realizzare una discarica in quel punto comporterebbe pesanti ricadute sugli agglomerati urbani adiacenti, in particolare Fosso Pietroso e Tragliatella Campitello, che distano rispettivamente 200 e 450 metri dal punto dove dovrebbe sorgere la struttura;

a meno di un chilometro peraltro ci sono una scuola materna e una comunità di recupero; il sito sorgerebbe altresì a ridosso di un corso d’acqua e di beni sottoposti a vincolo archeologico;

si prevedono pesanti ripercussioni anche sulla viabilità del quadrante; nelle ultime ore è stato organizzato un corteo di protesta, al quale hanno preso parte cittadini, associazioni, rappresentanze politiche di Tagliatella, del XV municipio, delle città di Cerveteri, Anguillara e Fiumicino, per un totale di circa 2mila persone (leggi qui)

“Considerato che – prosegue l’interrogazione – la gestione dei rifiuti nella Capitale ha raggiunto un livello davvero preoccupante, come denota il fatto che da tempo interi quartieri, sia periferici sia centrali, siano invasi da rifiuti di ogni tipo che non si riescono a smaltire; tale problema trascende l’ambito puramente cittadino, per investire i profili più generali della tutela ambientale e della salute di tutta la Penisola;

“Si chiede di sapere – conclude De Vecchis – quali iniziative, nell’ambito delle proprie competenze, stiano valutando di assumere i Ministri in indirizzo al fine di consentire che la realizzazione della struttura richiamata in premessa e, più in generale, la gestione dei rifiuti di Roma Capitale avvengano nel pieno ed assoluto rispetto dei diritti delle popolazioni coinvolte e senza ripercussioni per l’ambiente e per la salute dell’intera popolazione italiana”.