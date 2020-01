Fiumicino, Baccini incontra il polo dei Moderati: “Lavoreremo insieme per una strategia comune”

Fiumicino – “A seguito di un invito, accolto con piacere, all’incontro con i responsabili del polo dei moderati: Energie per l’Italia, Cambiare di Giovanni Toti, i Cristiano Popolari e I Moderati, ho preso atto che il polo dei moderati nato a Fiumicino è alternativo alla giunta di sinistra di Montino e distinto dalla destra”. Lo afferma il consigliere comunale Mario Baccini a seguito dell’incontro avvenuto stamane con i rappresentanti del polo dei moderati di Fiumicino.

“Nel corso della riunione abbiamo focalizzato alcuni punti strategici necessari allo sviluppo del territorio: dal fermo no al sistema discariche, alla sostenibilità ambientale, all’occupazione giovanile, e alle politiche di sostegno per la popolazione che ha raggiunto la terza età.

Mi sono impegnato a rappresentare queste istanze all’interno del consiglio comunale. Sono convinto che il polo dei moderati possa essere un punto di riferimento per coloro che non si riconoscono nell’offerta politica attuale. Lavoreremo insieme per definire un programma e una strategia comune anche con gli amici del centrodestra a fine di arrivare ad assumerci la responsabilità del governo di questa città”.