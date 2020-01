Fiumicino, anche la Lega all’assemblea contro la chiusura di via Trincea delle Frasche

Fiumicino – “Confermo la presenza della Lega di Fiumicino all’assemblea di sabato prossimo contro la chiusura dello svincolo di via Trincea delle Frasche. Come abbiamo più volte avuto modo di sottolineare in consiglio comunale, alla presenza del sindaco Montino, la decisione di impedire l’immissione su via della Scafa e su via Trincea delle Frasche da via dell’Aeroporto si sta ripercuotendo in maniera pesantissima sia sulle attività commerciali che sulla quotidianità dei residenti del nostro Comune”.

E’ quanto dichiara Giuseppe Picciano, coordinatore della Lega Fiumicino, che aggiunge: “Purtroppo questa amministrazione continua a far finta di nulla, sorda alle innumerevoli proteste che in questi mesi si sono levate. Siamo quindi pronti a sostenere qualsiasi iniziativa utile per far desistere il sindaco Montino e la sua maggioranza dal portare avanti questa follia”.

(Il Faro online)