Ostia, rapina una donna. Intercettato sperona volante: due poliziotti feriti

Ostia – Un rocambolesco inseguimento finisce con la volante speronata e due poliziotti in ospedale.

È successo nel pomeriggio a Ostia Antica, in via Castelfusano, sugli sviluppi di una caccia all’uomo iniziata in mattinata. Intorno alle 11,09, infatti, un malvivente aveva rapinato una donna dell’auto in zona Stella Polare a Ostia. Bandito le aveva puntato contro un coltello e si era impossessato della sua Toyota Yaris.

La nota di ricerca diffusa dopo la denuncia presentata presso il Commissariato Lido, coordinato dal primo dirigente Eugenio Ferraro, aveva mobilitato le volanti a caccia del rapinatore.

Ed è successo nel pomeriggio, verso le ore 15.00, che una pattuglia ha intercettato la Yaris su via di Castelfusano. È nato un inseguimento con il ricercato che speronava la volante mandandola fuoristrada. I due agenti riportavano varie contusioni, finendo al pronto soccorso.

Un’altra della Polizia riusciva però a bloccare il fuggitivo e ad ammanettarlo. Si tratta di un italiano residente all”Idroscalo, tossicodipendente di 40 anni con numerosi precedenti penali.