Thales Alenia Space, pronta un’interrogazione al ministro del Lavoro

Roma – Un’interrogazione al ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, sulla situazione preoccupante della Thales Alenia Space (leggi qui), all’indomani della manifestazione organizzata davanti alla sede romana dell’azienda. L’ha annunciata oggi il senatore della Lega, William De Vecchis, vicepresidente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama.

“Proprio oggi ho parlato con Pier Paolo Baretta, Sottosegretario all’Economia, del caso Thales Alenia Space. Ancora una volta aziende straniere scendono sull’Italia non con l’intento di collaborare ma di determinare le sorti di un’azienda, in questo caso di un settore strategico anche per la Difesa com’è quello aerospaziale.

Ancora una volta il partner francese pugnala alle spalle lavoratori italiani, e depaupera il nostro territorio. “Una vicenda – prosegue De Vecchis – che non può e non deve passare sotto silenzio. Ci sono ancora i margini per intervenire, a patto che il Governo prenda coscienza di cosa sta accadendo. Trasferire all’estero un asseto strategico come questo, da sempre un’eccellenza italiana, non credo sia una buona mossa.

È ora di dire basta – conclude – a queste operazioni industriali mascherate da accordi, e tornare ad avere una nazione autonoma sotto il profilo gestionale delle aziende di eccellenza con profili di interesse pubblico, come la Thales Alenia Space, per un vero rilancio aziendale e industriale”.