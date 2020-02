Territo (FdI): “Superare rancori e ripicche. Lavoriamo concretamente per il centrodestra”

Fiumicino – “Dopo aver appreso dello spiacevole episodio tra esponenti di FdI di Fiumicino e un Senatore della Lega (leggi qui), interviene, con una nota, il Circolo Fratelli d’Italia di Fiumicino per Giorgia Meloni.

“Prendiamo le distanze – è scritto nel documento a firma del portavoce, Alessio Territo – da questo tipo di politica fatta di rancori e ripicche personali. Rinnoviamo la nostra stima e fiducia verso il leader della Lega Matteo Salvini, in questo momento vittima di una politica sbagliata.

In qualità di rappresentanti della Destra sul territorio – conclude la nota-, stiamo lavorando concretamente sulla costruzione di una coalizione del centrodestra di Fiumicino e invitiamo tutti a lavorare seriamente e non incappare in incidenti personali che possono innescare una vera e propria crisi all’interno della costruenda coalizione”.