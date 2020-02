Vincoli R4, Baccini: “Qualcosa si muove anche grazie al supporto dei consiglieri regionali come Cangemi

Fiumicino – “Bene che la Regione abbia iniziato l’iter per il superamento dei vincoli idrogeologici R4 (leggi qui). Continueremo a vigilare sulla situazione anche grazie al sostegno dei canali regionali che si sono attivati per arrivare a questa prima determinazione. A questo proposito incontrerò nel pomeriggio il vice Presidente del Consiglio Regionale, Giuseppe Emanuele Cangemi, per definire le prossime iniziative a sostegno del territorio di Fiumicino”, lo afferma il consigliere Comunale, Mario Baccini.

(Il Faro online)