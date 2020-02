Vincoli R4 a Isola Sacra, Cangemi: “Vigileremo sull’operato della Regione”

Fiumicino – “Vigileremo con attenzione sull’operato della Regione Lazio in merito alla soluzione dei vincoli R4A a Fiumicino, problema che da troppo tempo blocca il piano di sviluppo del territorio. Sul tema, ieri sera, ho incontrato Mario Baccini (leggi qui) e amministratori locali del territorio per approfondire le criticità ancora da affrontare su cui non mancherà il mio impegno per sollecitare l’amministrazione regionale affinché non si perda altro tempo prezioso“. È quanto dichiara il vice presidente del Consiglio regionale del Lazio, Giuseppe Cangemi.

(Il Faro online)