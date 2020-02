“Baccini chieda a Cangemi dov’era mentre il Comune lavorava per superare gli R4”

Fiumicino – “Ci fa piacere che il consigliere Baccini abbia trovato un modo conviviale per trascorrere il pomeriggio chiacchierando di come il Comune di Fiumicino abbia dato un contributo determinante al declassamento del vincolo R4 su Isola Sacra”. Lo dichiara la presidente della Commissione Urbanistica Barbara Bonanni, rispondendo alle dichiarazioni di Baccini (leggi qui). “Certo, da parte di Baccini l’interesse risulta un po’ tardivo dato che alle commissioni comunali convocate proprio sul vincolo R4 non lo abbiamo mai visto” aggiunge Bonanni.

“Lo invitiamo a cogliere l’occasione per chiedere al consigliere Cangemi come mai anche lui si sia totalmente disinteressato all’argomento quando era il momento – prosegue la presidente – e se ne interessa ora che la Regione ha esaurito il suo ruolo e la palla passa all’Autorità di bacino”.

“Baccini, intanto, può fare ammenda per avere osteggiato in tutti i modi possibili lo studio commissionato e approvato dal Comune che si è rivelato fondamentale per questo passaggio – aggiunge la capogruppo del Pd Paola Magionesi -. E anzi, ricordiamo il grande dispendio di energie del consigliere Baccini e di altri nello strumentalizzare l’esasperazione degli abitanti di Isola Sacra usandola come arma politica contro il Comune che ha fatto molto di più di quanto gli competesse per superare il problema”.

“Per fortuna – concludono Bonanni e Magionesi – le persone possono essere anche molto esasperate, ma non sono stupide e non cascano in questi giochetti. Baccini e i suoi compagni di battaglia hanno governato questa città e tutti ricordano cosa sono riusciti a fare”.

(Il Faro online)