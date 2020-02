“Basta propaganda sul coronavirus”: è scontro fra Montino e de Vecchis

Fiumicino – Da giorni, in Italia, non si fa che parlare di coronavirus: tra incauto allarmismo e temperato buonsenso, il Covid-19 è divenuto un’emergenza non solo sanitaria, ma anche mediatica. Ad alimentare il dibattito è poi arrivata la notizia della cassa integrazione straordinaria disposta da Alitalia per 4.000 dei suoi dipendenti (leggi qui): una decisione che non poteva passare inosservata, soprattutto a Fiumicino. Il Sindaco della città, infatti, si è scagliato su Facebook contro la Lega e contro Matteo Salvini, accusandoli di aver “usato un problema sanitario senza precedenti per creare panico da nord a sud” e di prendersela, “ora che la situazione economica è gravissima, con i provvedimenti presi dal governo per fronteggiare l’emergenza e tentare di limitare il contagio e la diffusione del virus”.

Secondo Esterino Montino, infatti, ai leghisti “manca senso di responsabilità e dello Stato”, indispensabili per superare un momento critico come quello che il nostro paese vive in questi giorni: “chiunque abbia suggerimenti da dare – chiede Montino – lo faccia per le vie istituzionali: telefoni, mandi delle email, chieda di essere ricevuto. Ma si eviti, in tutti i modi, di fare propaganda sulla pelle degli italiani e sul futuro dell’Italia”.

Non si è fatta attendere la risposta di uno dei più noti esponenti della Lega di Fiumicino, il senatore William de Vecchis. “Undici paesi ci respingono perché siamo la nazione occidentale col maggior numero di morti e contagiati: se il problema non fosse stato sottovalutato a gennaio, forse oggi avremmo un altro scenario“, accusa. “Avete avuto una comunicazione a semaforo: prima verde, poi gialla e poi rossa. E questo lo imputate alle opposizioni?”. Infine, il Senatore torna a ribadire che “con la quarantena proposta (dalla Lega, ndr) a gennaio tutto questo poteva e doveva essere evitato”.

(Il Faro online)