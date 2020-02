Coronavirus, positiva anche la figlia della donna di Fiumicino. Negativi figlio e marito

Fiumicino – Confermata ancora una volta positiva al Coronavirus con polmonite la donna 38enne di Fiumicino (leggi qui) in isolamento allo Spallanzani (leggi qui). L’ultimo tampone è stato effettuato ieri sera verso le 22, ed ha interessato anche figli e marito della donna.

Secondo indiscrezioni, che aspettano conferma ufficiale dallo Spallanzani, il bambino e il papà sono risultati negativi al test, non così la figlia femmina che invece ha registrato anche lei positività al coronavirus.

La notizia circola sui gruppi whatsapp delle scuole di Fiumicino, inviata direttamente dalla paziente con un messaggio vocale. Anche le maestre stanno facendo il giro informativo, in attesa – lo ripetiamo – di conferme ufficiali.

La bambina va a scuola all’istituto Rodano, a Fiumicino, e frequenta una delle classi quinte.

Va sottolineato che in queste ore lo Spallanzani sta facendo ulteriori verifiche sui tamponi, in particolare quelli su marito e figli, che vanno inviati all’Istituto superiore di Sanità. Oggi, dalle 11, in Comune a Fiumicino ci sarà una riunione con tutti i soggetti istituzionali interessati, alla fine della quale verrà diramata una comunicazione ufficiale.