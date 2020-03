Ostia, ponteggi a rischio crollo: di nuovo chiusa via Vasco de Gama

Ostia – Rischio crollo per i ponteggi appoggiati alla facciata delle case comunali di via Vasco de Gama: intervengono i vigili del fuoco e dispongono la chiusura della strada.

È successo la notte scorsa, tra lunedì 2 e martedì 3 marzo, nel tratto di via Vasco de Gama compreso tra via Tagaste e via delle Repubbliche Marinare. A causa delle forti raffiche di vento, si sono staccati pezzi dei ponteggi impiegati per mettere in sicurezza la facciata corrispondente al complesso di case comunali del civico 140.

I vigili del fuoco insieme con gli agenti della polizia locale hanno disposto la chiusura alla circolazione ed il transennamento della strada.

Non è la prima volta che a causa dei lavori di sistemazione delle facciate la strada viene chiusa. L’Atac ha disposto deviazioni per le linee che transitano su quel tratto di via.