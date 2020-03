Ostia, giallo sulla sanificazione delle strade: solo il 24 marzo e senza elenco delle aree

Ostia – Partita il 9 marzo in diverse strade di Roma, la sanificazione istituzionale contro il coronavirus curata dal Comune di Roma e dall’Ama arriverà sul litorale solo il 24 marzo. E non si sa bene nemmeno dove.

E’ l’amara realtà rappresentata dalle risposte che arrivano dalle istituzioni locali rispetto alle pressioni attuate dai comitati cittadini e dalle gente comune. Leandra Gargiulo, rappresentante di Retake Roma Ostia, venerdì 13 marzo ha avviato una petizione online dal tema “Chiediamo al presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo di predisporre la sanificazione delle strade e di rendere noto ai cittadini il calendario degli interventi”. La richiesta è stata finora sottoscritta da 775 persone.

La risposta informale ovvero attraverso i social è arrivata dall’assessore municipale all’Ambiente, Alessandro Ieva, che solo il 16 marzo ha chiesto all’Ama di chiarire nel dettaglio quanto annunciato ovvero che nel X Municipio la sanificazione si farà solo il 24 marzo (ultimo tra i municipi romani) e riguarderà esclusivamente le “piazze storiche”.

Sulla scorta delle preoccupazioni cittadine, la Lega del X Municipio, attraverso la capogruppo Monica Picca e il consigliere Luca Mantuano, ha “protocollato oggi un documento che impegna il Presidente del Municipio a portare avanti di concerto con gli organi competenti la sanificazione delle strade del nostro territorio non limitando l’intervento a zone circostanti i presidi sanitari. Il documento inoltre chiede inoltre di garantire gli operatori Ama di lavorare in sicurezza con gli giusti strumenti così come da Decreto. È importante che in questo momento si faccia fronte comune per gestire al meglio le condizioni igienico sanitarie del nostro municipio e si tuteli i lavoratori costretti a lavorare in emergenza Covid-19”.

Va ricordato, come abbiamo documentato nei nostri articoli, che la sanificazione è stata già attuata il 10 marzo all’Axa (leggi qui) e la sera del 12 marzo a Casal Palocco (leggi qui)