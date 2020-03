Sanificazione delle strade, la Lega: “Nel X Municipio entroterra e ambulatori dimenticati”. Ecco dove

Ostia – Come previsto dal cronoprogramma (leggi qui) il Campidoglio ha provveduto oggi al passaggio di una cisterna del Servizio Giardini per la sanificazione delle strade. La procedura si ripeterà il 2 aprile con l’Ama ma la Lega lancia un’accusa: “Entroterra e strutture sanitarie del X Municipio dimenticate”.

“Per oggi – commentano Monica Picca capogruppo Lega X municipio e Luca Mantuano consigliere lega X municipio –era prevista la sanificazione delle strade nei pressi delle strutture sanitarie, ma sono state completamente dimenticate le strade dell’entroterra del X Municipio . Per il giorno 2 aprile è in programma la sanificazione delle strade dove ci sono le farmacie. Noi ovviamente verificheremo eventuali ulteriore dimenticanze. Ci risulta che Ama abbia creato un gruppo di intervento che si farà carico, forse, delle prossime sanificazioni. Come opposizione vigileremo sullo svolgimento delle attività e registreremo eventuali mancanze o errori, con lo spirito di collaborazione che ci contraddistingue da sempre”.

Oggi, martedì 24 marzo, sulle “piazze storiche” di Ostia hanno lavorato cinque autobotti.

L’Ama ha reso noto il cronoprogramma delle operazioni di sanificazione avviato già il 20 marzo e per il quale il X Municipio sarà interessato il 2 aprile. Le otto autobotti da 10mila litri cariche del detergente “Micropan Soluzione” (igienizzante a base di enzimi e microrganismi) messe a disposizione dall’Ama irroreranno solo le strade in prossimità delle farmacie e via delle Baleniere mentre non è stato indicato nessun obiettivo sanitario, nonostante il programma preveda la sanificazione di “strade con presenza di ospedali”. Escluse anche le zone a ridosso delle stazioni della ferrovia Roma-Lido.

Nello specchietto Ama sulle strade commerciali interessate dalla sanificazione, per il X Municipio (erroneamente indicato come XIII dall’azienda) compare solo via delle Baleniere (pag 9). Riguardo alle strade consolari che riceveranno il trattamento figurano la via Cristoforo Colombo e la via Ostiense ma non la via del Mare. Forse perchè quest’ultima è interessata in parte da lavori di asfaltatura (leggi qui).

Riguardo alle farmacie e ai luoghi sanitari figurano 40 spot, alcuni con denominazione sbagliata (via Cacini e via Ghessa) o con collocazione sbagliata (via Sarsina e non via Salsina che si trova nel IX Municipio), altri collegati strettamente all’attività dell’Ama stessa (piazza Quarto dei Mille, piazza Bottero, via Domenico Morelli). L’unico presidio sanitario pubblico indicato nel prospetto è un generico Sant’Agostino, probabilmente riferito alla Casa della Salute. Non figurano l’ospedale Grassi (via Passeroni) né i poliambulatori di via Paolini e di via di Casal Bernocchi.