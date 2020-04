Elisabetta Cortani: “Troppi i furbetti dei pacchi spesa. Così ci facciamo del male”

Fiumicino – “Da lunedì ogni consegna, indipendentemente da chi venga fatta, se dalla Misericordia o dalle strutture allertate direttamente dal centro smistamento comunale di Maccarese, chiediamo che venga tracciata e i dati vengano incrociati. Troppi furbetti stanno chiedendo più pacchi a diversi centri di ascolto, magari con più telefonare per nucleo familiare, per accaparrarsi un maggior numero di alimenti. Tutto ciò ingolfa la macchina della distribuzione e rallenta peraltro la consegna a chi ne ha davvero bisogno, creando situazioni di disagio nel disagio che francamente sono insopportabili”.

Elisabetta Cortani, responsabile della Misericordia a Fiumicino, è un fiume in piena. Troppe le accuse sui social dei soliti “leoni da tastiera” che si producono in accuse gravissime e ovviamente non documentate, gettando fango sugli operatori della solidarietà. Senza conoscere situazioni al limite dell’assurdo che purtroppo accadono…

“C’è chi approfitta della solidarietà”

“Sto parlando di alcune situazione già ben evidenziate e controllate, e non sono poche. C’è anche chi prende un pacco e ringrazia, salvo poi chiamare da un’altra parte e dire che il pacco faceva schifo e pretenderne un altro. Oppure chi chiedeva l’abbacchio per Pasqua, o di chi lamentava, giustamente, la mancanza di un uovo di Pasqua per i più piccoli (costano nei supermercati pochi euro) per poi postare foto sui social con fiumi di birre ed altro per le mani…

Quanto alla polemica sul pesce donato, anche lì abbiamo assistito a cose che non avremmo voluto vedere. Ossia pescato consegnato a famiglie che si dicevano in difficoltà e che poi lo hanno utilizzato per gettarlo in terra come pranzo per i gatti.

I dubbi (infondati) sulle donazioni

Episodi che testimoniano un problema serio, che parte proprio dalla cattiva edicazione civica di alcuni residenti. E però c’è chi senza sapere alcunché, sparla, sentenzia e si concentra sulla macchina del fango. “Una su tutte? I dubbi che qualcuno ha espresso – spiega ancora Elisabetta Cortani – sugli aiuti di QC Terme, sono assolutamente infondati. Chi pensa a chissà quali favori, dimentica che i nostri ragazzi, che sono ancora in quarantena, sono stati per dieci giorni nel cuore della zona rossa, partendo da Milano. E guarda caso QC Terme, che proprio a Milano ha la sua sede principale, ha voluto ringraziarli donando qualcosa a beneficio di tutta la comunità. Il rischio di pochi ragazzi è valso un aiuto per tutti, ma chi parla non lo sa, eppure parla lo stesso”.

Le polemiche politiche

Ultimo capitolo, le polemiche politiche. “Il Comune sta facendo uno sforzo enorme, decine di persone attivate mattina e sera per confezionare e recapitare tutto il possibile. Può anche darsi che qualcosa non vada sempre per il verso giusto, e molti dei problemi elencati prima ne sono spesso la causa, ma la politica deve stare fuori da queste polemiche da derby-social, deve informarsi prima di parlare, deve aiutare prima di criticare. Troppo facile fidarsi della parola di una persona senza avere chiaro in mente quale sia stato tutto l’iter, quali i problemi, le risorse, le soluzioni. Per le polemiche politiche ci sono le sedi e i tempi opportuni, non il massacro sui social, che tutto è meno che rispettoso del silenzioso lavoro di tantissimi cittadini che fanno volontariato e delle associazioni che sono sul campo oggi come tutto il reato dell’anno”.

I ringraziamenti

Esaurita la vena polemica, Elisabetta Cortani ringrazia chi ha dato una mano: “Semplici cittadini, aziende del territorio, molti politici di ogni colore, sono stati encomiabili nel mettersi a disposizione dell’emergenza. A loro va il mio personale grazie”. E l’ultimo pensiero è dedicato ai volontari: “Registriamo ogni giorni sui nostri telefonini messaggi pieni di commozione e gratitudine. E’ questo il nostro termometro per misurare il nostro impegno; e noi siamo fieri di aver regalato un attimo di serenità a tutti, e dico tutti, coloro che ce lo hanno chiesto”.

