Fiumicino, il mercato del sabato cambia disposizione

Fiumicino – “Da questo sabato il mercato di Fiumicino cambia disposizione“. Lo comunica il sindaco Esterino Montino.

“Nel pieno di un’emergenza sanitaria come quella che stiamo vivendo, il Comune si deve fare carico di prendere provvedimenti che tutelino il più possibile la salute delle persone – spiega il sindaco -. Per questo, fino a quando sarà necessario, il mercato di Foce Micina si allungherà su tutta via del Canale“.

“Per garantire alle persone di muoversi lungo i banchi senza che si creino assembramenti – sottolinea Montino – è necessario disporre i banchi su un’unica fila. Cosa che, invece, non è necessaria per gli altri mercati come quello di piazzale Borsellino dove gli spazi sono molto più ampi”.

“So che ci sono alcuni malumori – aggiunge il sindaco – come sempre avviene davanti ad una novità che cambia un’abitudine vecchia di anni”.

“Questa, però, è la soluzione migliore possibile – prosegue Montino -. Avremo il doppio senso di circolazione su entrambe le strade interessate dal mercato senza che nessuno corra rischi perché i furgoni dei gestori dei banchi faranno da barriera tra le auto di passaggio e i banchi stessi. Davanti ai banchi, poi, i clienti potranno scorrere agevolmente avendo tutto lo spazio necessario a vedere la merce e ad acquistarla senza creare assembramenti”.

“I commercianti dovranno posizionare il proprio mezzo esclusivamente alle spalle dei relativi banchi – spiega il sindaco – lasciando liberti tutti gli altri parcheggi nelle strade e zone limitrofe. Questo compenserà l’inevitabile perdita di parcheggi su via del Canale”.

“Abbiamo ascoltato i commerciati del mercato, ma questa rimane la soluzione migliore per conciliare lo svolgimento del mercato con tutti i 148 banchi e la sicurezza delle persone. Rimanere solo su via della Foce Micina avrebbe significato dimezzare i banchi presenti con un danno evidente a chi sarebbe rimasto escluso”.