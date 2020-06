Fiumicino, Magionesi contro il centrodestra: “La nostra Polizia Locale è esemplare”

Fiumicino – Continua la polemica sulla Polizia Locale di Fiumicino innescata dai consiglieri comunali del centrodestra (leggi qui). A prendere la parola è ora Paola Magionesi, capogruppo del Partito Democratico, che spiega: “Gli attacchi che nelle ore scorse i consiglieri di centrodestra hanno rivolto contro la nostra Polizia Locale sono da ritenersi offensivi”.

LEGGI ANCHE Fiumicino, i sindacati difendono la Polizia Locale: “Meritano applausi, non attacchi”

“Il loro intervento in Consiglio comunale nei confronti del consigliere Costa – continua Magionesi – è stato educato e nulla affatto intimidatorio, con l’unico scopo di ristabilire l’ordine in aula visto che il consigliere, andando contro ogni regolamento, pretendeva di intervenire come e quando egli gradisse. Basta rivedere lo streaming per capirlo. Gli uomini e le donne della nostra Polizia Locale andrebbero, invece, elogiati e ringraziati, anche da parte del centrodestra. Non solo per il prezioso lavoro che quotidianamente svolgono in tutto il nostro vasto territorio, ma soprattutto per l’eccezionale e straordinario lavoro che hanno svolto nei duri mesi di lockdown a causa della pandemia da coronavirus”.

“E’ anche grazie a loro e al loro certosino controllo – conclude Magionesi – se nel nostro Comune non sono scoppiati virulenti focolai che potevano mettere in serio pericolo la nostra comunità. Da parte nostra dunque meritano un plauso“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino