Lavinio, chiude l’alberghiero: cento ragazzi restano senza palestra

Anzio – Non solo l’istituto alberghiero: il plesso scolastico di via delle Bouganvillae ospita, all’interno della sua palestra, diverse associazioni sportive di Anzio, fra cui i ragazzi della squadra di calcio a cinque “Città di Anzio”. Che oggi, all’indomani dell’annuncio della chiusura della scuola (leggi qui), non sanno più dove allenarsi.

“Sono circa un centinaio i bambini che non hanno più una struttura in cui potersi allenare – spiega Fabio Locatelli, presidente della squadra -. Il bando, che ci siamo aggiudicati regolarmente, è valido fino al 2022, per 12 ore settimanali: se avessimo saputo che il vincolo era annuale, non avremmo rinunciato alle altre palestre, che ora sono logicamente tutte prenotate. Città metropolitana ci ha assicurato una disponibilità che, in realtà, non aveva: per questo, abbiamo intenzione di intraprendere un’azione legale”.

