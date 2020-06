Niente 5G a Fiumicino: Iliad rinuncia

Fiumicino – “Iliad, la compagnia italiana di telefonia mobile, ha rinunciato ad installare antenne 5G sul territorio di Fiumicino“. Lo dichiara Paola Magionesi, capogruppo del Pd in consiglio comunale.

“L’azienda aveva chiesto l’autorizzazione per procedere con l’istallazione sul nostro territorio di diverse antenne di nuova tecnologia per la connessione dati mobile – spiega Magionesi -. Ma con un documento inviato via Pec all’amministrazione ha fatto sapere che non procederà con l’iter burocratico per le autorizzazioni”.

“E’ il frutto del lavoro silenzioso ma estremamente fermo dai nostri uffici – aggiunge Barbara Bonanni, presidente della Commissione Pianificazione urbanistica -. Abbiamo ottenuto questo risultato importantissimo, in linea con quanto deciso dall’amministrazione proprio in tema di antenne 5G”.

“Ancora una volta – conclude Magionesi – le polemiche strumentali di certa opposizione si dimostrano prive di fondamento e vengono smentite dai fatti”.