Mondiali di sci alpino nel 2021, Brignone: “Non vedo l’ora di scendere in pista”

Dopo la decisione del Consiglio della Federazione Internazionale dello sci alpino (leggi qui), cominciano ad arrivare i commenti dei più diretti interessati, atleti e tecnici.

Federica Brignone: “Sono molto contenta che la Fis abbia confermato i Mondiali nel 2021 soprattutto per Cortina, perché dopo avere saltato le finali della Coppa del Mondo dello scorso mese di marzo si merita un evento così importante nella data fissata originariamente. Si sono impegnati davvero tantissimo. Dal punto di vista di un atleta, disputare eventualmente nel 2022 due grandi eventi come Olimpiadi e Mondiali nello spazio di così poco tempo avrebbe creato qualche problema: è bello che tornino le date originarie. Dal punto di vista della mia carriera agonistica sono anni positivi e ho veramente voglia di fare un grande risultato in casa, spero davanti a tutti i tifosi. Non vedo l’ora di essere in pista“.

Sofia Goggia: “Sono soddisfatta che i Mondiali siano stati confermati alla prossima stagione, cercherò di prepararmi al meglio e innanzitutto guadagnarmi il posto, perché nella nostra squadra ci sono tante ragazze forti, tutte in grado di aspirare al quartetto della velocità. La qualifica non è scontata, sono contenta per Cortina perché ospiterà il primo grande evento internazionale dopo l’epidemia di coronavirus, visto anche lo spostamento delle Olimpiadi estive di Tokyo. Sarà un appuntamento importantissimo e una grande festa per lo sci, la squadra italiana farà di tutto per farsi valere e mostrare il proprio valore“.

Alex Vinatzer: “E’ stato deciso che ci saranno i Mondiali nel 2021, una decisione che un po’ ci si aspettava. Per me non cambia molto: sono supercarico per il fatto di poter gareggiare in casa e spero che sia un bell’evento per tutti“.

Massimo Rinaldi (ds sci alpino italiano): “Le infrastrutture sportive sono in via di ultimazione sulle piste di Cortina, nelle modalità richieste da parte dei tecnici della Federazione internazionale. Ci auguriamo che tutto proceda per il meglio e che sia un Mondiale indimenticabile per lo sport italiano e la Nazione intera“.

(fonte@fisi.org)