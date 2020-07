Morlacchi e Martinenghi, stesso allenatore e stesso sogno. Pedoja per Tokyo 2020

Federico Morlacchi (PolHa Varese) e Nicolò Martinenghi: due campioni che guardano nella stessa direzione, con un unico obiettivo: i Giochi di Tokyo.

In una corsia c’è il varesino Martinenghi (Nuoto Club Brebbia a.s.d.) maestro della rana che lavora all’Olimpiade; nell’altra c’è il campione Federico Morlacchi, 7 medaglie paralimpiche (1 oro, tre argenti e tre bronzi), 6 titoli mondiali e 14 europei che sta preparando al meglio la Paralimpiade giapponese.

Cosa li accomuna oltre alla zona di provenienza? Marco Pedoja, tecnico e gestore dell’impianto natatorio Brebbia. Anche lui di Varese, il giovane allenatore punta alla doppietta per il prossimo anno, Pedoja, infatti, sarà presente nella capitale giapponese sia per i Giochi Olimpici che per quelli Paralimpici.

Una nuova avventura per Federico dopo tanti anni di successi alla guida del tecnico Massimiliano Tosin.

(fonte@finp.it)