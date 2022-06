Nuoto paralimpico, Morlacchi è bronzo ai Mondiali: “Felice di essere tornato”

E poi arriva lui. Lui che ti regala un bronzo che vale oro ai Mondiali di nuoto paralimpico. Il campione di Luino, colui che ha fatto la storia del nuoto torna sui blocchi di partenza travolgendo di brividi ed emozioni tutto il Penteada di Funchal.

Classe 1993 con un palmares da far invidia a chiunque, lui Federico Morlacchi, pedina inamovibile della Finp, nella finale dei 200 misti regala un terzo posto straordinario all’Italia. L’azzurro figlio della Polha Varese e tesserato anche per il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre si impone con il tempo di 2’20″99 facendo esplodere tutta la tifoseria italiana, compresi i compagni di squadra. ” Sono sfinito – dice – ma anche felice, tornare a nuotare dopo un periodo di convalescenza non è stato proprio facile, ma è andata e sono soddisfatto”. Durante la cerimonia di premiazione tutta la Nazionale gli ha dedicato un coro, il sunto della carriera da sportivo e da pochi mesi anche da neo papà.

