Buoni spesa, Ardea Solidale: “Inviato un esposto alla Procura”

Ardea – Prosegue a distanza di mesi la battaglia dei cittadini di Ardea sui buoni spesa, il contributo economico a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico causato dall’emergenza Covid.

Dopo i sit in di protesta di fronte al Comune (leggi qui) e i cartelloni contro l’Amministrazione nell’aula consiliare Sandro Pertini (leggi qui), questa volta i cittadini del gruppo Ardea Solidale hanno agito diversamente, inviando un esposto direttamente alla Procura.

“Facendo seguito a quanto deciso dai cittadini il 17 giugno – si legge in una nota stampa del gruppo -, in sede di riunione per la problematica sui buoni spesa, comunichiamo che sono stati inoltrati un esposto alla Procura e una segnalazione al Garante della privacy. Ringraziamo l’avvocato Francesco Falco per la sua disponibilità a seguire la questione”.

