Ardea, il senatore Rufa in visita a Le Salzare: “Garantire il benessere dei bambini”

Ardea – “Non mi interessa l’etnia ma il benessere dei bambini, specialmente dopo aver visto il degrado in cui sono costretti a vivere”. Lo dichiara a ilfaroonline.it il senatore della Lega Gianfranco Rufa dopo la visita di qualche settimana fa alle Salzare, ad Ardea.

In seguito al sopralluogo del senatore, il Comune ha dato il via libera per la bonifica delle carcasse d’auto presenti nella zona de Le Salzare, a soli 20 chilometri da Roma, conosciuta da sempre come un’area di proprietà comunale adibita a mega discarica, dove la criminalità è all’ordine del giorno.

“Il mio pensiero va al bambino, che come tutti i bambini dovrebbe avere un’infanzia diversa da quella che purtroppo ha vissuto fino ad oggi”, ha commentato Rufa in merito alla vicenda del piccolo rom delle Salzare che il padre, in stato di alterazione, ha tentato di vendere in una spiaggia di Ostia in cambio di soldi (leggi qui). Ora il senatore confida nel comando della Guardia di Finanza di Ostia a proseguire nelle ricerche del bambino, rapito dalla madre dall’ospedale dove era in cura (leggi qui), con l’uso di un elicottero per meglio controllare le zone impervie e disastrate di Ardea.

“Ho avuto anche notizie che altri bambini non frequentano neanche la scuola dell’obbligo, e che nessuna istituzione rutula si è curata di loro malgrado gli esposti presentati al comune da ex insegnanti. Personalmente ritengo che tutti i bambini debbano essere trattati alla pari, anzi proprio perché spesso vivono in situazioni e in famiglie disagiate hanno bisogno di maggiori attenzioni. A giorni ritornerò ad Ardea proprio per vedere più attentamente la zona dove il dramma di questo bambino si è manifestato. La speranza che chi sa parli e che è giusto che denunci chi sa dove siano scappati“, conclude il senatore Rufa.

